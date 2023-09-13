«Вегас Ларфилд (Авс)» – «Альберт Нолан (Авс)». 13.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 13-го сентября должен состояться бой Вегас Ларфилд (Авс) — Альберт Нолан (Авс), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 14:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Вегас Ларфилд (Авс) и Альберт Нолан (Авс) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 13-го сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Вегас Ларфилд (Авс) — Альберт Нолан (Авс). По Москве начало данного поединка будет в 14:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вегас Ларфилд (Авс) — Альберт Нолан (Авс):

победа Вегас Ларфилд (Авс) – 0, ничья – 0, победа Альберт Нолан (Авс) – 0

Прогноз на матч Вегас Ларфилд (Авс) – Альберт Нолан (Авс) Бои, титульный бой, 13-го сентября :

Так как Вегас Ларфилд (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Альберт Нолан (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Вегас Ларфилд (Авс) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Вегас Ларфилд (Авс) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Вегас Ларфилд (Авс) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Вегас Ларфилд (Авс) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Вегас Ларфилд (Авс) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Альберт Нолан (Авс) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Альберт Нолан (Авс) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Альберт Нолан (Авс) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Альберт Нолан (Авс) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Альберт Нолан (Авс) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Вегас Ларфилд (Авс) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Вегас Ларфилд (Авс) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Вегас Ларфилд (Авс) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Вегас Ларфилд (Авс) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Вегас Ларфилд (Авс) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Вегас Ларфилд (Авс) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Альберт Нолан (Авс) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Альберт Нолан (Авс) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Альберт Нолан (Авс) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Альберт Нолан (Авс) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Альберт Нолан (Авс) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Альберт Нолан (Авс) должен задуматься о своей обороне.

Вегас Ларфилд (Авс) – Альберт Нолан (Авс) 13.09.23

Появление на ринге таких бойцов, как Вегас Ларфилд (Авс) и Альберт Нолан (Авс) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Вегас Ларфилд (Авс) и Альберт Нолан (Авс). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Вегас Ларфилд (Авс) и Альберт Нолан (Авс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Вегас Ларфилд (Авс) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Альберт Нолан (Авс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Вегас Ларфилд (Авс) будет намного сильнее, чем Альберт Нолан (Авс), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Вегас Ларфилд (Авс) в данный момент сильнее, нежели Альберт Нолан (Авс), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Вегас Ларфилд (Авс)

Вегас Ларфилд (Авс) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Вегас Ларфилд (Авс) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Вегас Ларфилд (Авс) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Вегас Ларфилд (Авс) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Вегас Ларфилд (Авс) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Альберт Нолан (Авс)

В своей карьере Альберт Нолан (Авс) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Альберт Нолан (Авс) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Альберт Нолан (Авс) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Альберт Нолан (Авс) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Вегас Ларфилд (Авс) — Альберт Нолан (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го сентября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Вегас Ларфилд (Авс) — Альберт Нолан (Авс) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Вегас Ларфилд (Авс) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Вегас Ларфилд (Авс) — Альберт Нолан (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Вегас Ларфилд (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.