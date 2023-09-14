Александра Юлия Зучанская — Даниэла Дарта Фельдмане. Прогноз, ставки на матч (15.09.23)

15.09.2023 в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Александра Юлия Зучанская , а противостоять в этом поединке будет Даниэла Дарта Фельдмане.



Так как теннисный поединок Александра Юлия Зучанская — Даниэла Дарта Фельдмане пройдет уже 15.09.2023, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 10:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Александра Юлия Зучанская на тот момент намного сильнее, нежели Даниэла Дарта Фельдмане.



Александра Юлия Зучанская — Даниэла Дарта Фельдмане. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 15.09.2023 откроет его противостояние Александра Юлия Зучанская — Даниэла Дарта Фельдмане. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:30 по МСК, то есть до начала игры. Александра Юлия Зучанская и Даниэла Дарта Фельдмане отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Даниэла Дарта Фельдмане может гордиться семью победами, а вот Александра Юлия Зучанская имеет только пять выигранных встреч.

Александра Юлия Зучанская

В этом сезоне Александра Юлия Зучанская показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Александра Юлия Зучанская сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Александра Юлия Зучанская еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Александра Юлия Зучанская обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Александра Юлия Зучанская играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Александра Юлия Зучанская любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Даниэла Дарта Фельдмане

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Даниэла Дарта Фельдмане теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Даниэла Дарта Фельдмане имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Даниэла Дарта Фельдмане испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Даниэла Дарта Фельдмане выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Даниэла Дарта Фельдмане занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Александра Юлия Зучанская и Даниэла Дарта Фельдмане впервые будут встречаться между собой. Если Александра Юлия Зучанская уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Даниэла Дарта Фельдмане пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Александра Юлия Зучанская демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Александра Юлия Зучанская – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Александра Юлия Зучанская — Даниэла Дарта Фельдмане. Прогноз, ставки на матч(15.09.23)

Александра Юлия Зучанская

Александра Юлия Зучанская не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Александра Юлия Зучанская любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Александра Юлия Зучанская умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Александра Юлия Зучанская не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Александра Юлия Зучанская умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Даниэла Дарта Фельдмане

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Даниэла Дарта Фельдмане все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Даниэла Дарта Фельдмане сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Даниэла Дарта Фельдмане все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Даниэла Дарта Фельдмане предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Александра Юлия Зучанская — Даниэла Дарта Фельдмане Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Александра Юлия Зучанская и Даниэла Дарта Фельдмане аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Александра Юлия Зучанская и Даниэла Дарта Фельдмане обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Александра Юлия Зучанская и Даниэла Дарта Фельдмане постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Александра Юлия Зучанская — Даниэла Дарта Фельдмане: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Александра Юлия Зучанская и Даниэла Дарта Фельдмане, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Александра Юлия Зучанская и Даниэла Дарта Фельдмане уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Александра Юлия Зучанская — Даниэла Дарта Фельдмане. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Александра Юлия Зучанская и Даниэла Дарта Фельдмане букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Александра Юлия Зучанская и Даниэла Дарта Фельдмане проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.