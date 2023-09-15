Nuggets — Memphis. Прогноз, ставки на матч (15.09.23)

15-го сентября в 13:56 по МСК состоится матч в рамках чемпионата IPBL, в котором на своей площадке местный клуб Nuggets примет соперника по национальному первенству Memphis.



15-го сентября состоится баскетбольный матч Nuggets – Memphis, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 13:56. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Nuggets уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Nuggets — Memphis. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Nuggets проводит на своей площадке, и 15-го сентября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Memphis. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 13:56 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Nuggets, а один раз сильнее были игроки БК Memphis.

Nuggets

Баскетбольный клуб Nuggets в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Nuggets проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Memphis

Президент баскетбольного клуба Memphis ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Memphis сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Memphis в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Nuggets — Memphis. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Nuggets наконец-то возвращаются домой, а 15-го сентября им уже необходимо сыграть поединок против БК Memphis. На площадке игроки обеих команд появятся в 13:56 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Nuggets — Memphis 15-го сентября

Nuggets

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Nuggets наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Nuggets сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Nuggets всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Nuggets бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Memphis

В прошлом матче баскетбольный клуб Memphis потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Memphis и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Memphis находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Nuggets — Memphis Прогнозы от БК «БалтБет»

На 15-го сентября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Nuggets — Memphis, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 13:56 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Nuggets — Memphis: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Nuggets провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Nuggets показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Nuggets и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Memphis все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Memphis также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Memphis продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Nuggets — Memphis. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Nuggets лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Nuggets гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Nuggets все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Memphis сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Memphis идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.