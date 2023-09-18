«Трейси Ридер (США)» – «Джейкоб Капелли (США)». 18.09.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18 сентября состоится интересный поединок Трейси Ридер (США) — Джейкоб Капелли (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:10 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 18 сентября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Трейси Ридер (США) — Джейкоб Капелли (США). Это будет продолжаться вплоть до 02:10 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Трейси Ридер (США) — Джейкоб Капелли (США):

победа Трейси Ридер (США) – 1.05, ничья – 65, победа Джейкоб Капелли (США) – 9.45

Прогноз на матч Трейси Ридер (США) – Джейкоб Капелли (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18 сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Трейси Ридер (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.05. А котировка на то, что Джейкоб Капелли (США) будет сильнее повысилась до 9.45.

История личных встреч

В профессиональной карьере Трейси Ридер (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Трейси Ридер (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Трейси Ридер (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Трейси Ридер (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Трейси Ридер (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Трейси Ридер (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джейкоб Капелли (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джейкоб Капелли (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джейкоб Капелли (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джейкоб Капелли (США) должен быть в хорошей физической форме. Джейкоб Капелли (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Трейси Ридер (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Трейси Ридер (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Трейси Ридер (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Трейси Ридер (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Джейкоб Капелли (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джейкоб Капелли (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джейкоб Капелли (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джейкоб Капелли (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джейкоб Капелли (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джейкоб Капелли (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джейкоб Капелли (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Трейси Ридер (США) – Джейкоб Капелли (США) 18.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Трейси Ридер (США) и Джейкоб Капелли (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Трейси Ридер (США) и Джейкоб Капелли (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Трейси Ридер (США) и Джейкоб Капелли (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Трейси Ридер (США) и Джейкоб Капелли (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Трейси Ридер (США) и Джейкоб Капелли (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Трейси Ридер (США) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Трейси Ридер (США) — Джейкоб Капелли (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джейкоб Капелли (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Трейси Ридер (США)

Несмотря на то, что Трейси Ридер (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Трейси Ридер (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Трейси Ридер (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Трейси Ридер (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джейкоб Капелли (США)

Джейкоб Капелли (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Джейкоб Капелли (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Джейкоб Капелли (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Джейкоб Капелли (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Джейкоб Капелли (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Трейси Ридер (США) — Джейкоб Капелли (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18 сентября

Так как Трейси Ридер (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Джейкоб Капелли (США).

Статистика и личные встречи

Трейси Ридер (США) легко справится с таким соперником, как Джейкоб Капелли (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.