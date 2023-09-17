Родриго Пачеко Мендес — Ригеле Те. Прогноз, ставки на матч. Кубок Дэвиса (17.09.23)

17-го сентября в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Дэвиса, в котором на корт выйдут Родриго Пачеко Мендес , а противостоять в этом поединке будет Ригеле Те.



Так как Родриго Пачеко Мендес в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ригеле Те, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17-го сентября. Но, доказать обратное Родриго Пачеко Мендес все же сможет в 23:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Родриго Пачеко Мендес — Ригеле Те. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 17-го сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Родриго Пачеко Мендес — Ригеле Те вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Родриго Пачеко Мендес и Ригеле Те не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 23:00 по МСК.

Родриго Пачеко Мендес

Родриго Пачеко Мендес, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Родриго Пачеко Мендес может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Родриго Пачеко Мендес входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Родриго Пачеко Мендес еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Родриго Пачеко Мендес сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Ригеле Те

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ригеле Тев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ригеле Те играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ригеле Те держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ригеле Те демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ригеле Те находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Кубок Дэвиса, Родриго Пачеко Мендес — Ригеле Те

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Родриго Пачеко Мендес и Ригеле Те впервые будут встречаться между собой. Если Родриго Пачеко Мендес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ригеле Те пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Родриго Пачеко Мендес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Родриго Пачеко Мендес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Родриго Пачеко Мендес — Ригеле Те 17-го сентября

Родриго Пачеко Мендес

Несмотря на внушительный возраст, Родриго Пачеко Мендес демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Родриго Пачеко Мендес гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Родриго Пачеко Мендес обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Родриго Пачеко Мендес снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Родриго Пачеко Мендес может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ригеле Те

Несмотря на свой молодой возраст, Ригеле Те демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Ригеле Те уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Ригеле Те станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Ригеле Те, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Ригеле Те умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Ригеле Те имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Родриго Пачеко Мендес — Ригеле Те Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Родриго Пачеко Мендес и Ригеле Те начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Родриго Пачеко Мендес и Ригеле Те показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Родриго Пачеко Мендес и Ригеле Те провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Родриго Пачеко Мендес и Ригеле Те действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Родриго Пачеко Мендес — Ригеле Те: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Родриго Пачеко Мендес и Ригеле Те, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Родриго Пачеко Мендес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ригеле Те имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Родриго Пачеко Мендес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Родриго Пачеко Мендес и Ригеле Те на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Родриго Пачеко Мендес — Ригеле Те. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Родриго Пачеко Мендес и Ригеле Те букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Родриго Пачеко Мендес и Ригеле Те проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.