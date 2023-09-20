«Сэксан Ор Кванмуанг (Таи)» – «Амир Насери (Ирн)». 22.09.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22.09.2023 состоится интересный поединок Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Амир Насери (Ирн), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 15:30 по московскому времени Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Амир Насери (Ирн) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 22.09.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Амир Насери (Ирн) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Сэксан Ор Кванмуанг (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Амир Насери (Ирн):

победа Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Амир Насери (Ирн) – 0

Прогноз на матч Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) – Амир Насери (Ирн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.09.2023 :

Букмекерские конторы на бой Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Амир Насери (Ирн) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) может и не устоять на ногах.

Амир Насери (Ирн) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Амир Насери (Ирн) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Амир Насери (Ирн), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Амир Насери (Ирн) должен быть в хорошей физической форме. Амир Насери (Ирн) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Амир Насери (Ирн) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Амир Насери (Ирн) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Амир Насери (Ирн) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Амир Насери (Ирн) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Амир Насери (Ирн) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Амир Насери (Ирн) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Амир Насери (Ирн) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) – Амир Насери (Ирн) 22.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Амир Насери (Ирн). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Амир Насери (Ирн) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Амир Насери (Ирн) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Амир Насери (Ирн) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Амир Насери (Ирн) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Амир Насери (Ирн), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Амир Насери (Ирн) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи)

Несмотря на то, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Амир Насери (Ирн)

Прошлый бой Амир Насери (Ирн) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Амир Насери (Ирн) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Амир Насери (Ирн) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Амир Насери (Ирн) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Амир Насери (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.09.2023

В этом поединке Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Амир Насери (Ирн), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Амир Насери (Ирн) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.