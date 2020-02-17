Савриян Данилов — Алдин Сеткич: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз и ставка на матч Савриян Данилов — Алдин Сеткич 18 февраля

18 февраля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Савриян Данилов , а противостоять в этом поединке будет Алдин Сеткич.



Теннисное противостояние Савриян Данилов — Алдин Сеткич пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 18 февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Савриян Данилов является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Савриян Данилов — Алдин Сеткич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 18 февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Савриян Данилов и Алдин Сеткич. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Савриян Данилов имеет на своем счету три победы, Алдин Сеткич может похвастаться четырьмя.

Савриян Данилов

В этом сезоне Савриян Данилов показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Савриян Данилов играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Савриян Данилов умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Савриян Данилов и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Савриян Данилов будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Савриян Данилов чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Алдин Сеткич

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Алдин Сеткич на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Алдин Сеткич демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Алдин Сеткич имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Алдин Сеткич намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Алдин Сеткич не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Алдин Сеткич будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Алдин Сеткич и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Алдин Сеткич умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Савриян Данилов и Алдин Сеткич впервые будут встречаться между собой. Если Савриян Данилов уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Алдин Сеткич пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Савриян Данилов демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Савриян Данилов – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Савриян Данилов — Алдин Сеткич 18 февраля

Савриян Данилов

На данный момент Савриян Данилов занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Савриян Данилов снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Савриян Данилов не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Савриян Данилов не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Алдин Сеткич

На этом турнире Алдин Сеткич играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Алдин Сеткич какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Алдин Сеткич уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Алдин Сеткич много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Алдин Сеткич сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Алдин Сеткич не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Савриян Данилов — Алдин Сеткич Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Савриян Данилов и Алдин Сеткич начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Савриян Данилов и Алдин Сеткич показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Савриян Данилов и Алдин Сеткич провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Савриян Данилов и Алдин Сеткич действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Савриян Данилов — Алдин Сеткич: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Савриян Данилов и Алдин Сеткич, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Савриян Данилов сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Алдин Сеткич имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Савриян Данилов – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Савриян Данилов и Алдин Сеткич на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Савриян Данилов — Алдин Сеткич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Савриян Данилов и Алдин Сеткич.



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