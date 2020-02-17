Кравчук/Риске — Калашникова/Кристиан. Прогноз, ставки на матч. WTA (18.02.20)

18-го февраля в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Кравчук/Риске , а противостоять в этом поединке будет Калашникова/Кристиан.



Кравчук/Риске сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 18-го февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Калашникова/Кристиан. По Москве данный поединок начнется в 13:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Калашникова/Кристиан, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кравчук/Риске — Калашникова/Кристиан:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Кравчук/Риске — Калашникова/Кристиан, которая пройдет 18-го февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 13:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Кравчук/Риске

На данный момент Кравчук/Риске является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Кравчук/Риске поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Кравчук/Риске пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Кравчук/Риске слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Кравчук/Риске будет более тщательно готовиться к поединку.



Калашникова/Кристиан

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Калашникова/Кристиан имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Калашникова/Кристиан демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Калашникова/Кристиан не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Калашникова/Кристиан не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Кравчук/Риске — Калашникова/Кристиан. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Кравчук/Риске — Калашникова/Кристиан 18-го февраля

Кравчук/Риске

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кравчук/Риске, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кравчук/Риске уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кравчук/Риске старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кравчук/Риске, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кравчук/Риске не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кравчук/Риске все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кравчук/Риске точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Калашникова/Кристиан

Калашникова/Кристиан лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Калашникова/Кристиан играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Калашникова/Кристиан начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Калашникова/Кристиан выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Калашникова/Кристиан сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кравчук/Риске — Калашникова/Кристиан Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кравчук/Риске и Калашникова/Кристиан начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кравчук/Риске и Калашникова/Кристиан показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кравчук/Риске и Калашникова/Кристиан провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кравчук/Риске и Калашникова/Кристиан действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кравчук/Риске — Калашникова/Кристиан: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кравчук/Риске имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кравчук/Риске и Калашникова/Кристиан отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Калашникова/Кристиан в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кравчук/Риске превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Калашникова/Кристиан сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кравчук/Риске гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кравчук/Риске — Калашникова/Кристиан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кравчук/Риске и Калашникова/Кристиан. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кравчук/Риске и для Калашникова/Кристиан, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-243995-srbobran-zhen-duga-zhen-prognoz-specialista-na-match-17-02-20/