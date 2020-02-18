Монкалиери (20) — Дон Боско Риволи (20). Прогноз, ставки на матч(18.02.20)

Прогноз и ставка на матч Монкалиери (20) — Дон Боско Риволи (20) 18-го февраля 2020 года

18-го февраля 2020 года в 23:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии до 20 лет, в котором на своей площадке местный клуб Монкалиери (20) примет соперника по национальному первенству Дон Боско Риволи (20).



В 23:15 по Москве болельщики баскетбольных клубов Монкалиери (20) и Дон Боско Риволи (20) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 18-го февраля 2020 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Дон Боско Риволи (20) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Монкалиери (20) — Дон Боско Риволи (20). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Монкалиери (20) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Дон Боско Риволи (20). Данный поединок будет сыгран 18-го февраля 2020 года, а по московскому времени его начало состоится в 23:15. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Дон Боско Риволи (20) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Монкалиери (20)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Монкалиери (20) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Монкалиери (20) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Дон Боско Риволи (20)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Дон Боско Риволи (20) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Дон Боско Риволи (20) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Дон Боско Риволи (20) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Монкалиери (20) — Дон Боско Риволи (20)

Вплоть до 18-го февраля 2020 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Монкалиери (20) — Дон Боско Риволи (20). А так как начало встречи в 23:15 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Монкалиери (20) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Монкалиери (20) — Дон Боско Риволи (20). Прогноз, ставки на матч(18.02.20)

Монкалиери (20)

В этом сезоне баскетбольный клуб Монкалиери (20) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Монкалиери (20) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Дон Боско Риволи (20)

После того, как баскетбольный клуб Дон Боско Риволи (20) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Дон Боско Риволи (20) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Дон Боско Риволи (20) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Монкалиери (20) — Дон Боско Риволи (20) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Монкалиери (20) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18-го февраля 2020 года сыграет матч против БК Дон Боско Риволи (20). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Монкалиери (20) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Монкалиери (20) — Дон Боско Риволи (20): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Монкалиери (20) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Монкалиери (20) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Монкалиери (20) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Монкалиери (20) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Дон Боско Риволи (20) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Дон Боско Риволи (20) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Монкалиери (20) — Дон Боско Риволи (20). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Монкалиери (20) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Монкалиери (20) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Монкалиери (20) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Дон Боско Риволи (20) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Дон Боско Риволи (20) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Дон Боско Риволи (20) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat1-244251-stavki-na-match-sorana-kyrstya-anett-kontaveyt-prognoz-na-tennis-ot-18-02-20/