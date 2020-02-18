Реимонд/Чутакян — Крстев/Сврчина. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.02.20)

18-го февраля 2020 года в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Реимонд/Чутакян , а противостоять в этом поединке будет Крстев/Сврчина.



Теннисное противостояние Реимонд/Чутакян — Крстев/Сврчина пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 18-го февраля 2020 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 18:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Реимонд/Чутакян является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Реимонд/Чутакян — Крстев/Сврчина:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18-го февраля 2020 года откроет его противостояние Реимонд/Чутакян — Крстев/Сврчина. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:30 по МСК, то есть до начала игры. Реимонд/Чутакян и Крстев/Сврчина отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Крстев/Сврчина может гордиться семью победами, а вот Реимонд/Чутакян имеет только пять выигранных встреч.

Реимонд/Чутакян

Реимонд/Чутакян отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Реимонд/Чутакян проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Реимонд/Чутакян проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Реимонд/Чутакян играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Реимонд/Чутакян больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Крстев/Сврчина

На этом турнире Крстев/Сврчина играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Крстев/Сврчина все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Крстев/Сврчина не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Крстев/Сврчина уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Крстев/Сврчина на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Крстев/Сврчина пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Реимонд/Чутакян и Крстев/Сврчина впервые будут встречаться между собой. Если Реимонд/Чутакян уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Крстев/Сврчина пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Реимонд/Чутакян демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Реимонд/Чутакян – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Реимонд/Чутакян — Крстев/Сврчина. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.02.20)

Реимонд/Чутакян

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Реимонд/Чутакян, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Реимонд/Чутакян уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Реимонд/Чутакян старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Реимонд/Чутакян, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Реимонд/Чутакян не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Реимонд/Чутакян все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Реимонд/Чутакян точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Крстев/Сврчина

В этом сезоне Крстев/Сврчина не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Крстев/Сврчина сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Крстев/Сврчина допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Крстев/Сврчина допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Крстев/Сврчина демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Реимонд/Чутакян — Крстев/Сврчина Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Реимонд/Чутакян и Крстев/Сврчина начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Реимонд/Чутакян и Крстев/Сврчина показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Реимонд/Чутакян и Крстев/Сврчина провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Реимонд/Чутакян и Крстев/Сврчина действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Реимонд/Чутакян — Крстев/Сврчина: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Реимонд/Чутакян и Крстев/Сврчина из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Крстев/Сврчина относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Крстев/Сврчина проводит второй или третий матч. А вот Реимонд/Чутакян как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Реимонд/Чутакян, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Реимонд/Чутакян без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Реимонд/Чутакян вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Реимонд/Чутакян — Крстев/Сврчина. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Реимонд/Чутакян и Крстев/Сврчина, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-244392-prognoz-na-match-maksim-tihomirov-brendon-uolkin-ot-eksperta-18-02-20/