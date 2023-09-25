Бенджамин Хассан — Тимо Штоддер. Прогноз, ставки на матч (26.09.23)

26-го сентября 2023 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бенджамин Хассан , а противостоять в этом поединке будет Тимо Штоддер.



Так как Бенджамин Хассан в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Тимо Штоддер, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 26-го сентября 2023 года. Но, доказать обратное Бенджамин Хассан все же сможет в 15:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бенджамин Хассан — Тимо Штоддер:

Бенджамин Хассан имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 26-го сентября 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Тимо Штоддер. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бенджамин Хассан имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бенджамин Хассан

В этом сезоне Бенджамин Хассан показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Бенджамин Хассан сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Бенджамин Хассан еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Бенджамин Хассан обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Бенджамин Хассан играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Бенджамин Хассан любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Тимо Штоддер

На этом турнире Тимо Штоддер выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Тимо Штоддер снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Тимо Штоддер чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Тимо Штоддер уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Тимо Штоддер зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Бенджамин Хассан» — «Тимо Штоддер»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Бенджамин Хассан и Тимо Штоддер являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Бенджамин Хассан — Тимо Штоддер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.09.23)

Бенджамин Хассан

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бенджамин Хассан, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бенджамин Хассан уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бенджамин Хассан старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бенджамин Хассан, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бенджамин Хассан не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бенджамин Хассан все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бенджамин Хассан точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тимо Штоддер

На этом турнире Тимо Штоддер играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Тимо Штоддер какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Тимо Штоддер уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Тимо Штоддер много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Тимо Штоддер сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Тимо Штоддер не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бенджамин Хассан — Тимо Штоддер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бенджамин Хассан и Тимо Штоддер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бенджамин Хассан — Тимо Штоддер: андердог способен удивить фаворита

Бенджамин Хассан и Тимо Штоддер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бенджамин Хассан имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тимо Штоддер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бенджамин Хассан. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тимо Штоддер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бенджамин Хассан довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тимо Штоддер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бенджамин Хассан.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бенджамин Хассан — Тимо Штоддер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бенджамин Хассан и Тимо Штоддер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бенджамин Хассан и для Тимо Штоддер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.