Брике/Ольшаковски — Дефландр/Пьерре. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.09.23)

Брике/Ольшаковски — Дефландр/Пьерре (26 сентября), ставки и коэффициенты

26 сентября в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Брике/Ольшаковски , а противостоять в этом поединке будет Дефландр/Пьерре.



Теннисное противостояние Брике/Ольшаковски — Дефландр/Пьерре пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 26 сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Брике/Ольшаковски является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Брике/Ольшаковски — Дефландр/Пьерре. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26 сентября откроет его противостояние Брике/Ольшаковски — Дефландр/Пьерре. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Брике/Ольшаковски и Дефландр/Пьерре отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Дефландр/Пьерре может гордиться семью победами, а вот Брике/Ольшаковски имеет только пять выигранных встреч.

Брике/Ольшаковски

Так как Брике/Ольшаковски выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Брике/Ольшаковски снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Брике/Ольшаковски, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Брике/Ольшаковски чем-то удивить, пока не ясно.



Дефландр/Пьерре

На этом турнире Дефландр/Пьерре играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Дефландр/Пьерре все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Дефландр/Пьерре не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Дефландр/Пьерре уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Дефландр/Пьерре на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Дефландр/Пьерре пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Брике/Ольшаковски» — «Дефландр/Пьерре»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Брике/Ольшаковски и Дефландр/Пьерре впервые будут встречаться между собой. Если Брике/Ольшаковски уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Дефландр/Пьерре пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Брике/Ольшаковски демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Брике/Ольшаковски – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Брике/Ольшаковски — Дефландр/Пьерре. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.09.23)

Брике/Ольшаковски

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Брике/Ольшаковски, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Брике/Ольшаковски уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Брике/Ольшаковски старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Брике/Ольшаковски, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Брике/Ольшаковски не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Брике/Ольшаковски все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Брике/Ольшаковски точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Дефландр/Пьерре

Несмотря на свой молодой возраст, Дефландр/Пьерре демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Дефландр/Пьерре уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Дефландр/Пьерре станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Дефландр/Пьерре, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Дефландр/Пьерре умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Дефландр/Пьерре имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Брике/Ольшаковски — Дефландр/Пьерре Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Брике/Ольшаковски и Дефландр/Пьерре. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Брике/Ольшаковски — Дефландр/Пьерре: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Брике/Ольшаковски имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Брике/Ольшаковски и Дефландр/Пьерре отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дефландр/Пьерре в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Брике/Ольшаковски превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дефландр/Пьерре сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Брике/Ольшаковски гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брике/Ольшаковски — Дефландр/Пьерре. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Брике/Ольшаковски и Дефландр/Пьерре.

