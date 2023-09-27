Ниномия/Ходзуми — Контрерас Гомез/Папамихаил. Прогноз, ставки на матч(28.09.23)

Ниномия/Ходзуми — Контрерас Гомез/Папамихаил (28-го сентября 2023 года), ставки и коэффициенты

28-го сентября 2023 года в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ниномия/Ходзуми , а противостоять в этом поединке будет Контрерас Гомез/Папамихаил.



Так как Ниномия/Ходзуми в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Контрерас Гомез/Папамихаил, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 28-го сентября 2023 года. Но, доказать обратное Ниномия/Ходзуми все же сможет в 09:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Ниномия/Ходзуми — Контрерас Гомез/Папамихаил. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 28-го сентября 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ниномия/Ходзуми — Контрерас Гомез/Папамихаил. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 09:30 по Москве, пока не начался поединок. Ниномия/Ходзуми и Контрерас Гомез/Папамихаил еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ниномия/Ходзуми

Этот турнир Ниномия/Ходзуми проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ниномия/Ходзуми может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ниномия/Ходзуми однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ниномия/Ходзуми имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ниномия/Ходзуми левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ниномия/Ходзуми хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Контрерас Гомез/Папамихаил

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Контрерас Гомез/Папамихаил на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Контрерас Гомез/Папамихаил демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Контрерас Гомез/Папамихаил имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Контрерас Гомез/Папамихаил намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Контрерас Гомез/Папамихаил не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Контрерас Гомез/Папамихаил будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Контрерас Гомез/Папамихаил и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Контрерас Гомез/Папамихаил умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

WTA, Ниномия/Ходзуми — Контрерас Гомез/Папамихаил

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Ниномия/Ходзуми и Контрерас Гомез/Папамихаил уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Ниномия/Ходзуми — Контрерас Гомез/Папамихаил. Прогноз, ставки на матч(28.09.23)

Ниномия/Ходзуми

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ниномия/Ходзуми выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ниномия/Ходзуми всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ниномия/Ходзуми уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ниномия/Ходзуми занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ниномия/Ходзуми больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ниномия/Ходзуми имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Контрерас Гомез/Папамихаил

Несмотря на свой молодой возраст, Контрерас Гомез/Папамихаил демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Контрерас Гомез/Папамихаил уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Контрерас Гомез/Папамихаил станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Контрерас Гомез/Папамихаил, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Контрерас Гомез/Папамихаил умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Контрерас Гомез/Папамихаил имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Ниномия/Ходзуми — Контрерас Гомез/Папамихаил Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ниномия/Ходзуми и Контрерас Гомез/Папамихаил, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ниномия/Ходзуми и Контрерас Гомез/Папамихаил играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ниномия/Ходзуми, и Контрерас Гомез/Папамихаил неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ниномия/Ходзуми — Контрерас Гомез/Папамихаил: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ниномия/Ходзуми и Контрерас Гомез/Папамихаил, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ниномия/Ходзуми сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Контрерас Гомез/Папамихаил имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ниномия/Ходзуми – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ниномия/Ходзуми и Контрерас Гомез/Папамихаил на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ниномия/Ходзуми — Контрерас Гомез/Папамихаил. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ниномия/Ходзуми и Контрерас Гомез/Папамихаил.

