«Саджад Саттари (Ирн)» – «Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи)». 29.09.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Саджад Саттари (Ирн) проведет 29-го сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Саджад Саттари (Ирн) — Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) пройдет 29-го сентября, и можно не сомневаться, что в 15:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Саджад Саттари (Ирн) имеет две победы нокаутом, а Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Саджад Саттари (Ирн) — Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи):

победа Саджад Саттари (Ирн) – 0, ничья – 0, победа Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) – 0

Прогноз на матч Саджад Саттари (Ирн) – Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Саджад Саттари (Ирн) станет победителем боя. Если выиграет Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Саджад Саттари (Ирн) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Саджад Саттари (Ирн) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Саджад Саттари (Ирн) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Саджад Саттари (Ирн) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Саджад Саттари (Ирн) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Саджад Саттари (Ирн) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Саджад Саттари (Ирн) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Саджад Саттари (Ирн) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Саджад Саттари (Ирн) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Саджад Саттари (Ирн) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Саджад Саттари (Ирн) – Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) 29.09.23

Появление на ринге таких бойцов, как Саджад Саттари (Ирн) и Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Саджад Саттари (Ирн) и Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Саджад Саттари (Ирн) и Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Саджад Саттари (Ирн) и Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Саджад Саттари (Ирн) и Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Саджад Саттари (Ирн) — Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Саджад Саттари (Ирн) и Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Саджад Саттари (Ирн)

Так как Саджад Саттари (Ирн) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Саджад Саттари (Ирн) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Саджад Саттари (Ирн) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Саджад Саттари (Ирн) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи)

На сегодняшний день Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Саджад Саттари (Ирн) — Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го сентября

Вряд ли Саджад Саттари (Ирн) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Саджад Саттари (Ирн) — Рэмбо Мор Раттанабандит (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Саджад Саттари (Ирн) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.