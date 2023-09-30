«Эдуард Фолайанг (Фил)» – «Амир Хан (Сгр)». 30.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эдуард Фолайанг (Фил) — Амир Хан (Сгр) на 30-го сентября 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эдуард Фолайанг (Фил) и Амир Хан (Сгр) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:15.

До 30-го сентября 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Эдуард Фолайанг (Фил) — Амир Хан (Сгр). Это будет продолжаться вплоть до 04:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдуард Фолайанг (Фил) — Амир Хан (Сгр):

победа Эдуард Фолайанг (Фил) – 0, ничья – 0, победа Амир Хан (Сгр) – 0

Прогноз на матч Эдуард Фолайанг (Фил) – Амир Хан (Сгр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го сентября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Эдуард Фолайанг (Фил) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Амир Хан (Сгр) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эдуард Фолайанг (Фил) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эдуард Фолайанг (Фил) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эдуард Фолайанг (Фил) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эдуард Фолайанг (Фил) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эдуард Фолайанг (Фил) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эдуард Фолайанг (Фил) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Амир Хан (Сгр) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Амир Хан (Сгр) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Амир Хан (Сгр) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Амир Хан (Сгр) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Амир Хан (Сгр) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Эдуард Фолайанг (Фил) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Эдуард Фолайанг (Фил) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Эдуард Фолайанг (Фил) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Эдуард Фолайанг (Фил) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Эдуард Фолайанг (Фил) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Эдуард Фолайанг (Фил) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Амир Хан (Сгр) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Амир Хан (Сгр) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Амир Хан (Сгр) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Амир Хан (Сгр) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Амир Хан (Сгр) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Эдуард Фолайанг (Фил) – Амир Хан (Сгр) 30.09.23

Появление на ринге таких бойцов, как Эдуард Фолайанг (Фил) и Амир Хан (Сгр) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эдуард Фолайанг (Фил) и Амир Хан (Сгр). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эдуард Фолайанг (Фил) и Амир Хан (Сгр). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эдуард Фолайанг (Фил) и Амир Хан (Сгр) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эдуард Фолайанг (Фил) и Амир Хан (Сгр) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эдуард Фолайанг (Фил) сейчас находится на пике формы, так что Амир Хан (Сгр) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эдуард Фолайанг (Фил).

На чемпионский бой Эдуард Фолайанг (Фил) — Амир Хан (Сгр) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Амир Хан (Сгр), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эдуард Фолайанг (Фил)

Так как Эдуард Фолайанг (Фил) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Эдуард Фолайанг (Фил) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Эдуард Фолайанг (Фил) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Эдуард Фолайанг (Фил) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Амир Хан (Сгр)

В данный момент Амир Хан (Сгр) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Амир Хан (Сгр) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Амир Хан (Сгр) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Амир Хан (Сгр) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эдуард Фолайанг (Фил) — Амир Хан (Сгр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го сентября 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эдуард Фолайанг (Фил) — Амир Хан (Сгр) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эдуард Фолайанг (Фил) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эдуард Фолайанг (Фил) будет намного сильнее, чем Амир Хан (Сгр), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.