«Ютаро Мурамото (Япо)» – «Роджерио Бонторин (Бра)». 01.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 01.10.2023 должен состояться бой Ютаро Мурамото (Япо) — Роджерио Бонторин (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ютаро Мурамото (Япо) и Роджерио Бонторин (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 04:00 по московскому времени Ютаро Мурамото (Япо) и Роджерио Бонторин (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 01.10.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ютаро Мурамото (Япо) и Роджерио Бонторин (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ютаро Мурамото (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ютаро Мурамото (Япо) — Роджерио Бонторин (Бра):

победа Ютаро Мурамото (Япо) – 0, ничья – 0, победа Роджерио Бонторин (Бра) – 0

Прогноз на матч Ютаро Мурамото (Япо) – Роджерио Бонторин (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01.10.2023 :

Так как Ютаро Мурамото (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Роджерио Бонторин (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Ютаро Мурамото (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Ютаро Мурамото (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Ютаро Мурамото (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Ютаро Мурамото (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Ютаро Мурамото (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Ютаро Мурамото (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Ютаро Мурамото (Япо) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Роджерио Бонторин (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Роджерио Бонторин (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Роджерио Бонторин (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Роджерио Бонторин (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Роджерио Бонторин (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Ютаро Мурамото (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ютаро Мурамото (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ютаро Мурамото (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ютаро Мурамото (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ютаро Мурамото (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ютаро Мурамото (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Роджерио Бонторин (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Роджерио Бонторин (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Роджерио Бонторин (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Роджерио Бонторин (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ютаро Мурамото (Япо) – Роджерио Бонторин (Бра) 01.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Ютаро Мурамото (Япо) и Роджерио Бонторин (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ютаро Мурамото (Япо) и Роджерио Бонторин (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ютаро Мурамото (Япо) и Роджерио Бонторин (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ютаро Мурамото (Япо) и Роджерио Бонторин (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ютаро Мурамото (Япо) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ютаро Мурамото (Япо) и Роджерио Бонторин (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Роджерио Бонторин (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ютаро Мурамото (Япо)

Так как Ютаро Мурамото (Япо) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Ютаро Мурамото (Япо) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Ютаро Мурамото (Япо) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Ютаро Мурамото (Япо) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Роджерио Бонторин (Бра)

Роджерио Бонторин (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Роджерио Бонторин (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Роджерио Бонторин (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Роджерио Бонторин (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Роджерио Бонторин (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Ютаро Мурамото (Япо) — Роджерио Бонторин (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01.10.2023

Так как Ютаро Мурамото (Япо) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Роджерио Бонторин (Бра).

Статистика и личные встречи

В этом бою Ютаро Мурамото (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Роджерио Бонторин (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.