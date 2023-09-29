Натали Гафт — Кейтлин Бейкер. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (30.09.23)

30 сентября в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Натали Гафт , а противостоять в этом поединке будет Кейтлин Бейкер.



Судья теннисного матча Натали Гафт — Кейтлин Бейкер должен дать знак о старте игры в 02:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 30 сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Натали Гафт и Кейтлин Бейкер более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Натали Гафт имеет четыре победы, то Кейтлин Бейкер может похвастаться лишь двумя победами.



Натали Гафт — Кейтлин Бейкер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Натали Гафт имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 30 сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кейтлин Бейкер. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 02:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Натали Гафт имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Натали Гафт

В этом сезоне Натали Гафт показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Натали Гафт играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Натали Гафт умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Натали Гафт и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Натали Гафт будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Натали Гафт чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кейтлин Бейкер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кейтлин Бейкерв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кейтлин Бейкер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кейтлин Бейкер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кейтлин Бейкер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кейтлин Бейкер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

UTR Pro Tennis Series, Натали Гафт — Кейтлин Бейкер

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Прогноз и ставка на матч Натали Гафт — Кейтлин Бейкер 30 сентября

Натали Гафт

Несмотря на внушительный возраст, Натали Гафт демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Натали Гафт гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Натали Гафт обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Натали Гафт снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Натали Гафт может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кейтлин Бейкер

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Кейтлин Бейкер хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Кейтлин Бейкер никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Кейтлин Бейкер сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Кейтлин Бейкер всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Натали Гафт — Кейтлин Бейкер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Натали Гафт и Кейтлин Бейкер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Натали Гафт и Кейтлин Бейкер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Натали Гафт и Кейтлин Бейкер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Натали Гафт — Кейтлин Бейкер: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Натали Гафт имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Натали Гафт и Кейтлин Бейкер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кейтлин Бейкер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Натали Гафт превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кейтлин Бейкер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Натали Гафт гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Натали Гафт — Кейтлин Бейкер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Натали Гафт и Кейтлин Бейкер.

