Се/Стрыкова — Кенин/Маттек-Сэндс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.02.20)

Се/Стрыкова — Кенин/Маттек-Сэндс (20.02.2020), ставки и коэффициенты

20.02.2020 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Се/Стрыкова , а противостоять в этом поединке будет Кенин/Маттек-Сэндс.



Се/Стрыкова сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 20.02.2020 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Кенин/Маттек-Сэндс. По Москве данный поединок начнется в 17:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Кенин/Маттек-Сэндс, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Се/Стрыкова — Кенин/Маттек-Сэндс:

До 20.02.2020 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Се/Стрыкова — Кенин/Маттек-Сэндс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Се/Стрыкова и Кенин/Маттек-Сэндс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 17:30 по МСК.

Се/Стрыкова

На данный момент Се/Стрыкова является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Се/Стрыкова поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Се/Стрыкова пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Се/Стрыкова слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Се/Стрыкова будет более тщательно готовиться к поединку.



Кенин/Маттек-Сэндс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кенин/Маттек-Сэндс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кенин/Маттек-Сэндс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кенин/Маттек-Сэндс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кенин/Маттек-Сэндс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кенин/Маттек-Сэндс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кенин/Маттек-Сэндс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кенин/Маттек-Сэндс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кенин/Маттек-Сэндс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

WTA, Се/Стрыкова — Кенин/Маттек-Сэндс

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Се/Стрыкова и Кенин/Маттек-Сэндс. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Се/Стрыкова и Кенин/Маттек-Сэндс должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Се/Стрыкова — Кенин/Маттек-Сэндс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.02.20)

Се/Стрыкова

Несмотря на внушительный возраст, Се/Стрыкова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Се/Стрыкова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Се/Стрыкова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Се/Стрыкова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Се/Стрыкова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кенин/Маттек-Сэндс

Выступать в зале Кенин/Маттек-Сэндс не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Кенин/Маттек-Сэндс старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Кенин/Маттек-Сэндс принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Кенин/Маттек-Сэндс демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Кенин/Маттек-Сэндс даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Кенин/Маттек-Сэндс хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Се/Стрыкова — Кенин/Маттек-Сэндс Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Се/Стрыкова и Кенин/Маттек-Сэндс, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Се/Стрыкова и Кенин/Маттек-Сэндс играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Се/Стрыкова, и Кенин/Маттек-Сэндс неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Се/Стрыкова — Кенин/Маттек-Сэндс: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Се/Стрыкова и Кенин/Маттек-Сэндс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Се/Стрыкова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кенин/Маттек-Сэндс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Се/Стрыкова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Се/Стрыкова и Кенин/Маттек-Сэндс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Се/Стрыкова — Кенин/Маттек-Сэндс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Се/Стрыкова и Кенин/Маттек-Сэндс.



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