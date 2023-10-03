Арина Соболенко — Кэти Бултер. Прогноз, ставки на матч. WTA (03.10.23)

03.10.2023 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Арина Соболенко , а противостоять в этом поединке будет Кэти Бултер.



Арина Соболенко сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 03.10.2023 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Кэти Бултер. По Москве данный поединок начнется в 05:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Кэти Бултер, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арина Соболенко — Кэти Бултер:

Теннисный поединок Арина Соболенко — Кэти Бултер запланирован организаторами турнира на 03.10.2023, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 05:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Арина Соболенко и Кэти Бултер встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Арина Соболенко имеет три победы при одном поражении.

Арина Соболенко

Этот турнир Арина Соболенко проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Арина Соболенко может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Арина Соболенко однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Арина Соболенко имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Арина Соболенко левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Арина Соболенко хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Кэти Бултер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кэти Бултер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кэти Бултер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кэти Бултер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кэти Бултер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кэти Бултер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кэти Бултер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кэти Бултер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кэти Бултер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Арина Соболенко и Кэти Бултер. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Арина Соболенко и Кэти Бултер должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Арина Соболенко — Кэти Бултер. Прогноз, ставки на матч(03.10.23)

Арина Соболенко

Несмотря на внушительный возраст, Арина Соболенко демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Арина Соболенко гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Арина Соболенко обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Арина Соболенко снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Арина Соболенко может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кэти Бултер

Несмотря на свой молодой возраст, Кэти Бултер демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Кэти Бултер уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Кэти Бултер станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Кэти Бултер, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Кэти Бултер умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Кэти Бултер имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Арина Соболенко — Кэти Бултер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Арина Соболенко и Кэти Бултер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Арина Соболенко и Кэти Бултер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Арина Соболенко и Кэти Бултер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Арина Соболенко и Кэти Бултер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Арина Соболенко — Кэти Бултер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Арина Соболенко и Кэти Бултер из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кэти Бултер относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кэти Бултер проводит второй или третий матч. А вот Арина Соболенко как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Арина Соболенко, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Арина Соболенко без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Арина Соболенко вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арина Соболенко — Кэти Бултер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Арина Соболенко и Кэти Бултер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Арина Соболенко и для Кэти Бултер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.