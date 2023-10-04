«Зелимхан Амиров (Рос)» – «Винициус Круз (Бра)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 04.10.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Зелимхан Амиров (Рос) — Винициус Круз (Бра). На ринге его участники появятся в 18:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Зелимхан Амиров (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Зелимхан Амиров (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04.10.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Винициус Круз (Бра), так что вряд ли в 18:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зелимхан Амиров (Рос) — Винициус Круз (Бра):

победа Зелимхан Амиров (Рос) – 0, ничья – 0, победа Винициус Круз (Бра) – 0

Прогноз на матч Зелимхан Амиров (Рос) – Винициус Круз (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04.10.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Зелимхан Амиров (Рос) не очень выгодно, а вот Винициус Круз (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Зелимхан Амиров (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Зелимхан Амиров (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Зелимхан Амиров (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Зелимхан Амиров (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Винициус Круз (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Винициус Круз (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Винициус Круз (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Винициус Круз (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Винициус Круз (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Зелимхан Амиров (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Зелимхан Амиров (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Зелимхан Амиров (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Зелимхан Амиров (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Зелимхан Амиров (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Зелимхан Амиров (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Винициус Круз (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Винициус Круз (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Винициус Круз (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Винициус Круз (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Винициус Круз (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Винициус Круз (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Зелимхан Амиров (Рос) – Винициус Круз (Бра) 04.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Зелимхан Амиров (Рос) и Винициус Круз (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Зелимхан Амиров (Рос) и Винициус Круз (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Зелимхан Амиров (Рос) и Винициус Круз (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Зелимхан Амиров (Рос) и Винициус Круз (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Зелимхан Амиров (Рос) и Винициус Круз (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Зелимхан Амиров (Рос) — Винициус Круз (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Винициус Круз (Бра) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Зелимхан Амиров (Рос) — Винициус Круз (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Винициус Круз (Бра).

Зелимхан Амиров (Рос)

Хотя Зелимхан Амиров (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Зелимхан Амиров (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Зелимхан Амиров (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Зелимхан Амиров (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Зелимхан Амиров (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Винициус Круз (Бра)

Уже несколько лет Винициус Круз (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Винициус Круз (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Винициус Круз (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Зелимхан Амиров (Рос) — Винициус Круз (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04.10.2023

На титульный бой Зелимхан Амиров (Рос) — Винициус Круз (Бра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Зелимхан Амиров (Рос) — Винициус Круз (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Зелимхан Амиров (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.