«Абдул Карим Бадахши (Афг)» – «Азатбек Хочоров (Кгз)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Абдул Карим Бадахши (Афг) проведет 04 октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Азатбек Хочоров (Кгз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Абдул Карим Бадахши (Афг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Азатбек Хочоров (Кгз), так что вряд ли в 19:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз):

победа Абдул Карим Бадахши (Афг) – 0, ничья – 0, победа Азатбек Хочоров (Кгз) – 0

Прогноз на матч Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 октября :

Так как Абдул Карим Бадахши (Афг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Азатбек Хочоров (Кгз) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Абдул Карим Бадахши (Афг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Абдул Карим Бадахши (Афг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Абдул Карим Бадахши (Афг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Абдул Карим Бадахши (Афг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Азатбек Хочоров (Кгз) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Азатбек Хочоров (Кгз) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Азатбек Хочоров (Кгз) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Азатбек Хочоров (Кгз) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Азатбек Хочоров (Кгз) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Абдул Карим Бадахши (Афг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Абдул Карим Бадахши (Афг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Абдул Карим Бадахши (Афг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Абдул Карим Бадахши (Афг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Абдул Карим Бадахши (Афг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Абдул Карим Бадахши (Афг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Азатбек Хочоров (Кгз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Азатбек Хочоров (Кгз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Азатбек Хочоров (Кгз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Азатбек Хочоров (Кгз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) 04.10.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Абдул Карим Бадахши (Афг) выиграет бой.

Титульный бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Азатбек Хочоров (Кгз) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Абдул Карим Бадахши (Афг)

Абдул Карим Бадахши (Афг) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Абдул Карим Бадахши (Афг) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Абдул Карим Бадахши (Афг) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Абдул Карим Бадахши (Афг) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Абдул Карим Бадахши (Афг) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Азатбек Хочоров (Кгз)

В своей карьере Азатбек Хочоров (Кгз) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Азатбек Хочоров (Кгз) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Азатбек Хочоров (Кгз) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Азатбек Хочоров (Кгз) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 октября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Абдул Карим Бадахши (Афг) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Абдул Карим Бадахши (Афг) легко справится с таким соперником, как Азатбек Хочоров (Кгз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.