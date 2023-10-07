«Майки Мусумеки (США)» – «Шинья Аоки (Япо)». 07.10.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 07-го октября состоится интересный поединок Майки Мусумеки (США) — Шинья Аоки (Япо), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:40 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 07-го октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Майки Мусумеки (США) — Шинья Аоки (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 04:40 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майки Мусумеки (США) — Шинья Аоки (Япо):

победа Майки Мусумеки (США) – 0, ничья – 0, победа Шинья Аоки (Япо) – 0

Прогноз на матч Майки Мусумеки (США) – Шинья Аоки (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Майки Мусумеки (США) станет победителем боя. Если выиграет Шинья Аоки (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Майки Мусумеки (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Майки Мусумеки (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Майки Мусумеки (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Майки Мусумеки (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Майки Мусумеки (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Шинья Аоки (Япо) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Шинья Аоки (Япо) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Шинья Аоки (Япо) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Шинья Аоки (Япо) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Шинья Аоки (Япо) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Майки Мусумеки (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Майки Мусумеки (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Майки Мусумеки (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Майки Мусумеки (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Майки Мусумеки (США) валится с ног. К тому же, Майки Мусумеки (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Майки Мусумеки (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Шинья Аоки (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Шинья Аоки (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Шинья Аоки (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Шинья Аоки (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Шинья Аоки (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Шинья Аоки (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Майки Мусумеки (США) – Шинья Аоки (Япо) 07.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Майки Мусумеки (США) и Шинья Аоки (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Майки Мусумеки (США) и Шинья Аоки (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Майки Мусумеки (США) и Шинья Аоки (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Майки Мусумеки (США) и Шинья Аоки (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Майки Мусумеки (США) и Шинья Аоки (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Майки Мусумеки (США) является очевидным фаворитом, ведь Шинья Аоки (Япо) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Майки Мусумеки (США) — Шинья Аоки (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Шинья Аоки (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Майки Мусумеки (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Майки Мусумеки (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Майки Мусумеки (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Майки Мусумеки (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Майки Мусумеки (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Шинья Аоки (Япо)

Шинья Аоки (Япо) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Шинья Аоки (Япо) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Шинья Аоки (Япо) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Шинья Аоки (Япо) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Шинья Аоки (Япо) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Майки Мусумеки (США) — Шинья Аоки (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го октября

Так как Майки Мусумеки (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Шинья Аоки (Япо).

Статистика и личные встречи

Майки Мусумеки (США) сейчас находится на пике формы, так что Шинья Аоки (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Майки Мусумеки (США).