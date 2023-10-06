«Осман Нурмагомедов (Рос)» – «Брэнт Примус (США)». 08.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08.10.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Осман Нурмагомедов (Рос) — Брэнт Примус (США). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Осман Нурмагомедов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Осман Нурмагомедов (Рос) — Брэнт Примус (США) пройдет 08.10.2023, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Осман Нурмагомедов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Брэнт Примус (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Осман Нурмагомедов (Рос) — Брэнт Примус (США):

победа Осман Нурмагомедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Брэнт Примус (США) – 0

Прогноз на матч Осман Нурмагомедов (Рос) – Брэнт Примус (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.10.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Осман Нурмагомедов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Брэнт Примус (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Осман Нурмагомедов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Осман Нурмагомедов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Осман Нурмагомедов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Осман Нурмагомедов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Брэнт Примус (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Брэнт Примус (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Брэнт Примус (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Брэнт Примус (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Брэнт Примус (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Осман Нурмагомедов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Осман Нурмагомедов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Осман Нурмагомедов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Осман Нурмагомедов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Осман Нурмагомедов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Осман Нурмагомедов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Брэнт Примус (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Брэнт Примус (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Брэнт Примус (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Брэнт Примус (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Осман Нурмагомедов (Рос) – Брэнт Примус (США) 08.10.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Осман Нурмагомедов (Рос) и Брэнт Примус (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Осман Нурмагомедов (Рос) и Брэнт Примус (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Осман Нурмагомедов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Брэнт Примус (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Осман Нурмагомедов (Рос) — Брэнт Примус (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Осман Нурмагомедов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Осман Нурмагомедов (Рос) — Брэнт Примус (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Брэнт Примус (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Осман Нурмагомедов (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Осман Нурмагомедов (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Осман Нурмагомедов (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Осман Нурмагомедов (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Осман Нурмагомедов (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Брэнт Примус (США)

В данный момент Брэнт Примус (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Брэнт Примус (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Брэнт Примус (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Брэнт Примус (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Осман Нурмагомедов (Рос) — Брэнт Примус (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.10.2023

Несмотря на то, что Осман Нурмагомедов (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Брэнт Примус (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Осман Нурмагомедов (Рос) и Брэнт Примус (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Осман Нурмагомедов (Рос) выиграет с помощью нокаута.