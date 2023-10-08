Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Анейн/Тилгнер. Прогноз, ставки на матч(09.10.23)

Прогноз и ставка на матч Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Анейн/Тилгнер 09-го октября

09-го октября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бузас Манейро/Ромеро Гормаз , а противостоять в этом поединке будет Анейн/Тилгнер.



Судья теннисного матча Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Анейн/Тилгнер должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09-го октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Анейн/Тилгнер более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бузас Манейро/Ромеро Гормаз имеет четыре победы, то Анейн/Тилгнер может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Анейн/Тилгнер:

До 09-го октября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Анейн/Тилгнер вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Анейн/Тилгнер не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 14:00 по МСК.

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз

По непонятным причинам Бузас Манейро/Ромеро Гормаз в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Бузас Манейро/Ромеро Гормаз теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Бузас Манейро/Ромеро Гормаз занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Бузас Манейро/Ромеро Гормаз играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Бузас Манейро/Ромеро Гормаз имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Анейн/Тилгнер

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Анейн/Тилгнер теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Анейн/Тилгнер имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Анейн/Тилгнер испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Анейн/Тилгнер выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Анейн/Тилгнер занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Анейн/Тилгнер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Анейн/Тилгнер – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Анейн/Тилгнер. Прогноз, ставки на матч(09.10.23)

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Бузас Манейро/Ромеро Гормаз любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Бузас Манейро/Ромеро Гормаз умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Бузас Манейро/Ромеро Гормаз не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Бузас Манейро/Ромеро Гормаз умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Анейн/Тилгнер

На этом турнире Анейн/Тилгнер играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Анейн/Тилгнер надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Анейн/Тилгнер находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Анейн/Тилгнер считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Анейн/Тилгнер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Анейн/Тилгнер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Анейн/Тилгнер: соперники не будут долго запрягать

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Анейн/Тилгнер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Анейн/Тилгнер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Анейн/Тилгнер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бузас Манейро/Ромеро Гормаз довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Анейн/Тилгнер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бузас Манейро/Ромеро Гормаз.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бузас Манейро/Ромеро Гормаз — Анейн/Тилгнер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз и Анейн/Тилгнер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз, и Анейн/Тилгнер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.