«Гектор Эскобар (Мек)» – «Исраэль Родригес Пикасо (Мек)». 14.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 14-го октября 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Гектор Эскобар (Мек) — Исраэль Родригес Пикасо (Мек). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Гектор Эскобар (Мек) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Гектор Эскобар (Мек) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14-го октября 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Исраэль Родригес Пикасо (Мек), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гектор Эскобар (Мек) — Исраэль Родригес Пикасо (Мек):

победа Гектор Эскобар (Мек) – 0, ничья – 0, победа Исраэль Родригес Пикасо (Мек) – 0

Прогноз на матч Гектор Эскобар (Мек) – Исраэль Родригес Пикасо (Мек) Бои, титульный бой, 14-го октября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Гектор Эскобар (Мек) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Исраэль Родригес Пикасо (Мек) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Гектор Эскобар (Мек) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Гектор Эскобар (Мек) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Гектор Эскобар (Мек) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Гектор Эскобар (Мек) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Гектор Эскобар (Мек) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Гектор Эскобар (Мек) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Исраэль Родригес Пикасо (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Исраэль Родригес Пикасо (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Исраэль Родригес Пикасо (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Исраэль Родригес Пикасо (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Исраэль Родригес Пикасо (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Гектор Эскобар (Мек) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Гектор Эскобар (Мек) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Гектор Эскобар (Мек) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Гектор Эскобар (Мек) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Гектор Эскобар (Мек) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Исраэль Родригес Пикасо (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Исраэль Родригес Пикасо (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Исраэль Родригес Пикасо (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Исраэль Родригес Пикасо (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Исраэль Родригес Пикасо (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Исраэль Родригес Пикасо (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Исраэль Родригес Пикасо (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Гектор Эскобар (Мек) – Исраэль Родригес Пикасо (Мек) 14.10.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Гектор Эскобар (Мек) и Исраэль Родригес Пикасо (Мек), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Гектор Эскобар (Мек) и Исраэль Родригес Пикасо (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Гектор Эскобар (Мек) и Исраэль Родригес Пикасо (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Гектор Эскобар (Мек) и Исраэль Родригес Пикасо (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Гектор Эскобар (Мек) и Исраэль Родригес Пикасо (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Гектор Эскобар (Мек) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Гектор Эскобар (Мек) — Исраэль Родригес Пикасо (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Исраэль Родригес Пикасо (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Гектор Эскобар (Мек)

Гектор Эскобар (Мек) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Гектор Эскобар (Мек) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Гектор Эскобар (Мек) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Гектор Эскобар (Мек) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Гектор Эскобар (Мек) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Исраэль Родригес Пикасо (Мек)

На сегодняшний день Исраэль Родригес Пикасо (Мек) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Исраэль Родригес Пикасо (Мек) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Исраэль Родригес Пикасо (Мек) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Исраэль Родригес Пикасо (Мек) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Гектор Эскобар (Мек) — Исраэль Родригес Пикасо (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го октября 2023 года

Вряд ли Гектор Эскобар (Мек) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Исраэль Родригес Пикасо (Мек), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Гектор Эскобар (Мек) и Исраэль Родригес Пикасо (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.