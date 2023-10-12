Исварамурти/Цилекова — Ковапитуктед/Чипчандедж. Прогноз, ставки на матч. ITF (13.10.23)

13-го октября 2023 года в 09:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Исварамурти/Цилекова , а противостоять в этом поединке будет Ковапитуктед/Чипчандедж.



В 09:05 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Исварамурти/Цилекова и Ковапитуктед/Чипчандедж. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 13-го октября 2023 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Исварамурти/Цилекова — Ковапитуктед/Чипчандедж:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 13-го октября 2023 года откроет его противостояние Исварамурти/Цилекова — Ковапитуктед/Чипчандедж. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:05 по МСК, то есть до начала игры. Исварамурти/Цилекова и Ковапитуктед/Чипчандедж отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ковапитуктед/Чипчандедж может гордиться семью победами, а вот Исварамурти/Цилекова имеет только пять выигранных встреч.

Исварамурти/Цилекова

Этот турнир Исварамурти/Цилекова проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Исварамурти/Цилекова может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Исварамурти/Цилекова однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Исварамурти/Цилекова имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Исварамурти/Цилекова левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Исварамурти/Цилекова хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ковапитуктед/Чипчандедж

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ковапитуктед/Чипчандедж еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ковапитуктед/Чипчандедж постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ковапитуктед/Чипчандедж пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ковапитуктед/Чипчандедж не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ковапитуктед/Чипчандедж не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Исварамурти/Цилекова и Ковапитуктед/Чипчандедж не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Исварамурти/Цилекова и Ковапитуктед/Чипчандедж. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Исварамурти/Цилекова — Ковапитуктед/Чипчандедж 13-го октября 2023 года

Исварамурти/Цилекова

Исварамурти/Цилекова не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Исварамурти/Цилекова любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Исварамурти/Цилекова умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Исварамурти/Цилекова не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Исварамурти/Цилекова умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Ковапитуктед/Чипчандедж

Ковапитуктед/Чипчандедж лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ковапитуктед/Чипчандедж играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ковапитуктед/Чипчандедж начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ковапитуктед/Чипчандедж выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ковапитуктед/Чипчандедж сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Исварамурти/Цилекова — Ковапитуктед/Чипчандедж Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Исварамурти/Цилекова и Ковапитуктед/Чипчандедж. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Исварамурти/Цилекова и Ковапитуктед/Чипчандедж встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Исварамурти/Цилекова и Ковапитуктед/Чипчандедж довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Исварамурти/Цилекова и Ковапитуктед/Чипчандедж подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Исварамурти/Цилекова — Ковапитуктед/Чипчандедж: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исварамурти/Цилекова и Ковапитуктед/Чипчандедж которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Исварамурти/Цилекова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ковапитуктед/Чипчандедж хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Исварамурти/Цилекова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ковапитуктед/Чипчандедж умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Исварамурти/Цилекова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ковапитуктед/Чипчандедж вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Исварамурти/Цилекова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Исварамурти/Цилекова — Ковапитуктед/Чипчандедж. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Исварамурти/Цилекова и Ковапитуктед/Чипчандедж букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Исварамурти/Цилекова и Ковапитуктед/Чипчандедж проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.