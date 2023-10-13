Кундом/Симонит — Дутра Да Силва/Рибеиро: соперники не будут долго запрягать

Прогноз и ставка на матч Кундом/Симонит — Дутра Да Силва/Рибеиро 13-го октября 2023 года

13-го октября 2023 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кундом/Симонит , а противостоять в этом поединке будет Дутра Да Силва/Рибеиро.



13-го октября 2023 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 22:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Кундом/Симонит может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Кундом/Симонит — Дутра Да Силва/Рибеиро. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

13-го октября 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Кундом/Симонит — Дутра Да Силва/Рибеиро. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 22:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Дутра Да Силва/Рибеиро, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Дутра Да Силва/Рибеиро выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Кундом/Симонит

В большинстве своих выигранных поединков Кундом/Симонит берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Кундом/Симонит с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Кундом/Симонит сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Кундом/Симонит также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Дутра Да Силва/Рибеиро

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дутра Да Силва/Рибеиро на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дутра Да Силва/Рибеиро демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дутра Да Силва/Рибеиро имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дутра Да Силва/Рибеиро намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дутра Да Силва/Рибеиро не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дутра Да Силва/Рибеиро будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дутра Да Силва/Рибеиро и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дутра Да Силва/Рибеиро умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Кундом/Симонит» — «Дутра Да Силва/Рибеиро»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Кундом/Симонит — Дутра Да Силва/Рибеиро (13-го октября 2023 года), ставки и коэффициенты

Кундом/Симонит

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кундом/Симонит выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кундом/Симонит всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кундом/Симонит уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кундом/Симонит занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кундом/Симонит больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кундом/Симонит имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Дутра Да Силва/Рибеиро

Выступать в зале Дутра Да Силва/Рибеиро не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Дутра Да Силва/Рибеиро старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Дутра Да Силва/Рибеиро принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Дутра Да Силва/Рибеиро демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Дутра Да Силва/Рибеиро даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Дутра Да Силва/Рибеиро хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Кундом/Симонит — Дутра Да Силва/Рибеиро Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кундом/Симонит — Дутра Да Силва/Рибеиро: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кундом/Симонит — Дутра Да Силва/Рибеиро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Кундом/Симонит и Дутра Да Силва/Рибеиро проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.