Карлос Химено Валеро — Хорхе Мартинес Мартинес. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.10.23)

14 октября в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карлос Химено Валеро , а противостоять в этом поединке будет Хорхе Мартинес Мартинес.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Карлос Химено Валеро — Хорхе Мартинес Мартинес можно будет вплоть до 15:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 14 октября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Карлос Химено Валеро и Хорхе Мартинес Мартинес еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карлос Химено Валеро — Хорхе Мартинес Мартинес:

Карлос Химено Валеро имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 14 октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Хорхе Мартинес Мартинес. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Карлос Химено Валеро имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Карлос Химено Валеро

Этот турнир Карлос Химено Валеро проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Карлос Химено Валеро может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Карлос Химено Валеро однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Карлос Химено Валеро имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Карлос Химено Валеро левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Карлос Химено Валеро хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Хорхе Мартинес Мартинес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Хорхе Мартинес Мартинес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Хорхе Мартинес Мартинес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Хорхе Мартинес Мартинес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Хорхе Мартинес Мартинес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Хорхе Мартинес Мартинес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Карлос Химено Валеро — Хорхе Мартинес Мартинес

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Карлос Химено Валеро и Хорхе Мартинес Мартинес впервые будут встречаться между собой. Если Карлос Химено Валеро уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Хорхе Мартинес Мартинес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Карлос Химено Валеро демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Карлос Химено Валеро – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Карлос Химено Валеро — Хорхе Мартинес Мартинес 14 октября

Карлос Химено Валеро

На данном турнире Карлос Химено Валеро выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Карлос Химено Валеро выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Карлос Химено Валеро допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Карлос Химено Валеро особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Карлос Химено Валеро, это умение играть на травяных кортах.

Хорхе Мартинес Мартинес

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Хорхе Мартинес Мартинес все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Хорхе Мартинес Мартинес сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Хорхе Мартинес Мартинес все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Хорхе Мартинес Мартинес предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Карлос Химено Валеро — Хорхе Мартинес Мартинес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Карлос Химено Валеро и Хорхе Мартинес Мартинес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Карлос Химено Валеро — Хорхе Мартинес Мартинес: снова ждем результативной игры

Карлос Химено Валеро и Хорхе Мартинес Мартинес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Карлос Химено Валеро имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хорхе Мартинес Мартинес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Карлос Химено Валеро. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хорхе Мартинес Мартинес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Карлос Химено Валеро довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хорхе Мартинес Мартинес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Карлос Химено Валеро.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карлос Химено Валеро — Хорхе Мартинес Мартинес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Карлос Химено Валеро и Хорхе Мартинес Мартинес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.