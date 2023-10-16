Вавассори/Сонего — Баррьентос/Горанссон: андердог способен удивить фаворита

Вавассори/Сонего — Баррьентос/Горанссон (17 октября), ставки и коэффициенты

17 октября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Вавассори/Сонего , а противостоять в этом поединке будет Баррьентос/Горанссон.



Теннисное противостояние Вавассори/Сонего — Баррьентос/Горанссон пройдет 17 октября, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 12:00 по московскому времени. Хотя Вавассори/Сонего и Баррьентос/Горанссон уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Баррьентос/Горанссон.



Вавассори/Сонего — Баррьентос/Горанссон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17 октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Вавассори/Сонего — Баррьентос/Горанссон. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 12:00 по Москве, пока не начался поединок. Вавассори/Сонего и Баррьентос/Горанссон еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Вавассори/Сонего

Этот турнир Вавассори/Сонего проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Вавассори/Сонего может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Вавассори/Сонего однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Вавассори/Сонего имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Вавассори/Сонего левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Вавассори/Сонего хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Баррьентос/Горанссон

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Баррьентос/Горанссонв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Баррьентос/Горанссон играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Баррьентос/Горанссон держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Баррьентос/Горанссон демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Баррьентос/Горанссон находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Вавассори/Сонего — Баррьентос/Горанссон. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вавассори/Сонего и Баррьентос/Горанссон – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Вавассори/Сонего — Баррьентос/Горанссон (17 октября), ставки и коэффициенты

Вавассори/Сонего

Несмотря на внушительный возраст, Вавассори/Сонего демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Вавассори/Сонего гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Вавассори/Сонего обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Вавассори/Сонего снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Вавассори/Сонего может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Баррьентос/Горанссон

На этом турнире Баррьентос/Горанссон играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Баррьентос/Горанссон надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Баррьентос/Горанссон находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Баррьентос/Горанссон считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Вавассори/Сонего — Баррьентос/Горанссон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вавассори/Сонего и Баррьентос/Горанссон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вавассори/Сонего и Баррьентос/Горанссон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вавассори/Сонего и Баррьентос/Горанссон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вавассори/Сонего и Баррьентос/Горанссон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вавассори/Сонего — Баррьентос/Горанссон: андердог способен удивить фаворита

Вавассори/Сонего и Баррьентос/Горанссон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вавассори/Сонего имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Баррьентос/Горанссон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вавассори/Сонего. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Баррьентос/Горанссон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вавассори/Сонего довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Баррьентос/Горанссон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вавассори/Сонего.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вавассори/Сонего — Баррьентос/Горанссон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вавассори/Сонего и Баррьентос/Горанссон букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вавассори/Сонего и Баррьентос/Горанссон проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.