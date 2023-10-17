Вельдхеер/Жекан — Барранко Косано/Хорда-Санчис. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (18.10.23)

18-го октября 2023 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Вельдхеер/Жекан , а противостоять в этом поединке будет Барранко Косано/Хорда-Санчис.



Вельдхеер/Жекан сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 18-го октября 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Барранко Косано/Хорда-Санчис. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Барранко Косано/Хорда-Санчис, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вельдхеер/Жекан — Барранко Косано/Хорда-Санчис:

Вельдхеер/Жекан имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18-го октября 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Барранко Косано/Хорда-Санчис. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Вельдхеер/Жекан имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Вельдхеер/Жекан

Этот турнир Вельдхеер/Жекан проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Вельдхеер/Жекан может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Вельдхеер/Жекан однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Вельдхеер/Жекан имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Вельдхеер/Жекан левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Вельдхеер/Жекан хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Барранко Косано/Хорда-Санчис

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Барранко Косано/Хорда-Санчис на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Барранко Косано/Хорда-Санчис демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Барранко Косано/Хорда-Санчис имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Барранко Косано/Хорда-Санчис намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Барранко Косано/Хорда-Санчис не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Барранко Косано/Хорда-Санчис будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Барранко Косано/Хорда-Санчис и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Барранко Косано/Хорда-Санчис умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Вельдхеер/Жекан — Барранко Косано/Хорда-Санчис. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Вельдхеер/Жекан и Барранко Косано/Хорда-Санчис уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Вельдхеер/Жекан — Барранко Косано/Хорда-Санчис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.10.23)

Вельдхеер/Жекан

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Вельдхеер/Жекан выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Вельдхеер/Жекан всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Вельдхеер/Жекан уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Вельдхеер/Жекан занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Вельдхеер/Жекан больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Вельдхеер/Жекан имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Барранко Косано/Хорда-Санчис

Барранко Косано/Хорда-Санчис лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Барранко Косано/Хорда-Санчис играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Барранко Косано/Хорда-Санчис начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Барранко Косано/Хорда-Санчис выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Барранко Косано/Хорда-Санчис сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Вельдхеер/Жекан — Барранко Косано/Хорда-Санчис Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вельдхеер/Жекан и Барранко Косано/Хорда-Санчис начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вельдхеер/Жекан и Барранко Косано/Хорда-Санчис показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вельдхеер/Жекан и Барранко Косано/Хорда-Санчис провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вельдхеер/Жекан и Барранко Косано/Хорда-Санчис действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вельдхеер/Жекан — Барранко Косано/Хорда-Санчис: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Вельдхеер/Жекан и Барранко Косано/Хорда-Санчис из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Барранко Косано/Хорда-Санчис относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Барранко Косано/Хорда-Санчис проводит второй или третий матч. А вот Вельдхеер/Жекан как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Вельдхеер/Жекан, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Вельдхеер/Жекан без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Вельдхеер/Жекан вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вельдхеер/Жекан — Барранко Косано/Хорда-Санчис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Вельдхеер/Жекан и Барранко Косано/Хорда-Санчис.

