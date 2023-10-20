ФЕУ Тамарауз (жен) — УСТ Гроулин Тайгерс (жен). Прогноз, ставки на матч (21.10.23)

21 октября в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) примет соперника по национальному первенству УСТ Гроулин Тайгерс (жен).



Главный тренер баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 21 октября хозяевам предстоит у себя дома принимать УСТ Гроулин Тайгерс (жен). Игра, которая начнется в 04:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



ФЕУ Тамарауз (жен) — УСТ Гроулин Тайгерс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок ФЕУ Тамарауз (жен) — УСТ Гроулин Тайгерс (жен) назначен на 21 октября, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 04:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

ФЕУ Тамарауз (жен)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь ФЕУ Тамарауз (жен) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



УСТ Гроулин Тайгерс (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК УСТ Гроулин Тайгерс (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

«ФЕУ Тамарауз (жен)» — «УСТ Гроулин Тайгерс (жен)»: прогноз автора

На 21 октября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать ФЕУ Тамарауз (жен) — УСТ Гроулин Тайгерс (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба УСТ Гроулин Тайгерс (жен) удалось одержать победу у себя дома.



ФЕУ Тамарауз (жен) — УСТ Гроулин Тайгерс (жен) (21 октября), ставки и коэффициенты

ФЕУ Тамарауз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

УСТ Гроулин Тайгерс (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба УСТ Гроулин Тайгерс (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч ФЕУ Тамарауз (жен) — УСТ Гроулин Тайгерс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка ФЕУ Тамарауз (жен) — УСТ Гроулин Тайгерс (жен), который должен пройти 21 октября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

ФЕУ Тамарауз (жен) — УСТ Гроулин Тайгерс (жен): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях ФЕУ Тамарауз (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба УСТ Гроулин Тайгерс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ ФЕУ Тамарауз (жен) — УСТ Гроулин Тайгерс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ФЕУ Тамарауз (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба УСТ Гроулин Тайгерс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб УСТ Гроулин Тайгерс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба УСТ Гроулин Тайгерс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.