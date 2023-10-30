Баптист/Осигве — Андерсон/Харрисон. Прогноз, ставки на матч (30.10.23)

30 октября в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Баптист/Осигве , а противостоять в этом поединке будет Андерсон/Харрисон.



30 октября в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Баптист/Осигве — Андерсон/Харрисон. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 21:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Баптист/Осигве — Андерсон/Харрисон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Баптист/Осигве — Андерсон/Харрисон запланирован организаторами турнира на 30 октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 21:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Баптист/Осигве имеет три победы при одном поражении.

Баптист/Осигве

На данный момент Баптист/Осигве является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Баптист/Осигве поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Баптист/Осигве пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Баптист/Осигве слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Баптист/Осигве будет более тщательно готовиться к поединку.



Андерсон/Харрисон

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Андерсон/Харрисон теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Андерсон/Харрисон имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Андерсон/Харрисон испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Андерсон/Харрисон выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Андерсон/Харрисон занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Баптист/Осигве — Андерсон/Харрисон. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Баптист/Осигве — Андерсон/Харрисон (30 октября), ставки и коэффициенты

Баптист/Осигве

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Баптист/Осигве, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Баптист/Осигве уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Баптист/Осигве старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Баптист/Осигве, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Баптист/Осигве не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Баптист/Осигве все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Баптист/Осигве точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Андерсон/Харрисон

В этом сезоне Андерсон/Харрисон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Андерсон/Харрисон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Андерсон/Харрисон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Андерсон/Харрисон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Андерсон/Харрисон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Баптист/Осигве — Андерсон/Харрисон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Баптист/Осигве — Андерсон/Харрисон: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Баптист/Осигве сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Андерсон/Харрисон имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Баптист/Осигве – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баптист/Осигве — Андерсон/Харрисон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Баптист/Осигве и Андерсон/Харрисон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Баптист/Осигве, и Андерсон/Харрисон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.