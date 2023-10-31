«Луис Родригес Фернандез (П-Рик)» – «Санни Дуверсонне (США)». 02.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 02.11.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Луис Родригес Фернандез (П-Рик) — Санни Дуверсонне (США). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Луис Родригес Фернандез (П-Рик) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Луис Родригес Фернандез (П-Рик) обладает несколькими чемпионскими титулами и 02.11.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Санни Дуверсонне (США), так что вряд ли в 02:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луис Родригес Фернандез (П-Рик) — Санни Дуверсонне (США):

победа Луис Родригес Фернандез (П-Рик) – 0, ничья – 0, победа Санни Дуверсонне (США) – 0

Прогноз на матч Луис Родригес Фернандез (П-Рик) – Санни Дуверсонне (США) Бои, титульный бой, 02.11.2023 :

Так как Луис Родригес Фернандез (П-Рик) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Санни Дуверсонне (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Луис Родригес Фернандез (П-Рик) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Луис Родригес Фернандез (П-Рик) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Луис Родригес Фернандез (П-Рик) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Луис Родригес Фернандез (П-Рик) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Луис Родригес Фернандез (П-Рик) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Санни Дуверсонне (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Санни Дуверсонне (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Санни Дуверсонне (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Санни Дуверсонне (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Санни Дуверсонне (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Луис Родригес Фернандез (П-Рик) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Луис Родригес Фернандез (П-Рик) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Луис Родригес Фернандез (П-Рик) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Луис Родригес Фернандез (П-Рик) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Санни Дуверсонне (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Санни Дуверсонне (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Санни Дуверсонне (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Санни Дуверсонне (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Санни Дуверсонне (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Санни Дуверсонне (США) должен задуматься о своей обороне.

Луис Родригес Фернандез (П-Рик) – Санни Дуверсонне (США) 02.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Луис Родригес Фернандез (П-Рик) и Санни Дуверсонне (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Луис Родригес Фернандез (П-Рик) и Санни Дуверсонне (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Луис Родригес Фернандез (П-Рик) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Санни Дуверсонне (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Луис Родригес Фернандез (П-Рик) — Санни Дуверсонне (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Луис Родригес Фернандез (П-Рик) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Луис Родригес Фернандез (П-Рик) и Санни Дуверсонне (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Санни Дуверсонне (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Луис Родригес Фернандез (П-Рик)

Луис Родригес Фернандез (П-Рик) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Луис Родригес Фернандез (П-Рик) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Луис Родригес Фернандез (П-Рик) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Луис Родригес Фернандез (П-Рик) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Луис Родригес Фернандез (П-Рик) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Санни Дуверсонне (США)

Уже несколько лет Санни Дуверсонне (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Санни Дуверсонне (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Санни Дуверсонне (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Луис Родригес Фернандез (П-Рик) — Санни Дуверсонне (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 02.11.2023

Спортивные эксперты считают, что Луис Родригес Фернандез (П-Рик) сейчас намного сильнее, чем Санни Дуверсонне (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Луис Родригес Фернандез (П-Рик) является очевидным фаворитом, ведь Санни Дуверсонне (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.