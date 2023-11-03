«Черси Дудаев (Рос)» – «Элиас Сильверио (Бра)». 03.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 03 ноября должен состояться бой Черси Дудаев (Рос) — Элиас Сильверио (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:50 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Черси Дудаев (Рос) и Элиас Сильверио (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Черси Дудаев (Рос) — Элиас Сильверио (Бра) пройдет 03 ноября, и можно не сомневаться, что в 19:50 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Черси Дудаев (Рос) имеет две победы нокаутом, а Элиас Сильверио (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Черси Дудаев (Рос) — Элиас Сильверио (Бра):

победа Черси Дудаев (Рос) – 1.27, ничья – 50, победа Элиас Сильверио (Бра) – 3.72

Прогноз на матч Черси Дудаев (Рос) – Элиас Сильверио (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03 ноября :

Букмекерские конторы на бой Черси Дудаев (Рос) — Элиас Сильверио (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.27 и 3.72.

История личных встреч

Черси Дудаев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Черси Дудаев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Черси Дудаев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Черси Дудаев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Черси Дудаев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Черси Дудаев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Черси Дудаев (Рос) может и не устоять на ногах.

Элиас Сильверио (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Элиас Сильверио (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Элиас Сильверио (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Элиас Сильверио (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Элиас Сильверио (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Черси Дудаев (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Черси Дудаев (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Черси Дудаев (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Черси Дудаев (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Черси Дудаев (Рос) валится с ног. К тому же, Черси Дудаев (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Черси Дудаев (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Элиас Сильверио (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Элиас Сильверио (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Элиас Сильверио (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Элиас Сильверио (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Черси Дудаев (Рос) – Элиас Сильверио (Бра) 03.11.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Черси Дудаев (Рос) и Элиас Сильверио (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Черси Дудаев (Рос) и Элиас Сильверио (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Черси Дудаев (Рос) и Элиас Сильверио (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Черси Дудаев (Рос) и Элиас Сильверио (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Черси Дудаев (Рос) — Элиас Сильверио (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Черси Дудаев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Черси Дудаев (Рос) — Элиас Сильверио (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Элиас Сильверио (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Черси Дудаев (Рос)

Черси Дудаев (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Черси Дудаев (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Черси Дудаев (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Черси Дудаев (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Черси Дудаев (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Элиас Сильверио (Бра)

Элиас Сильверио (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Элиас Сильверио (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Элиас Сильверио (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Элиас Сильверио (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Элиас Сильверио (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Черси Дудаев (Рос) — Элиас Сильверио (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03 ноября

Так как Черси Дудаев (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Элиас Сильверио (Бра).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Черси Дудаев (Рос) — Элиас Сильверио (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Черси Дудаев (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.