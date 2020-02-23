Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф (24 февраля), ставки и коэффициенты

24 февраля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Роберто Баутиста-Агут , а противостоять в этом поединке будет Ян-Леннард Штруфф.



Так как теннисный поединок Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф пройдет уже 24 февраля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 11:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Роберто Баутиста-Агут на тот момент намного сильнее, нежели Ян-Леннард Штруфф.



Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 24 февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:00 по Москве, пока не начался поединок. Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Роберто Баутиста-Агут

Роберто Баутиста-Агут отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Роберто Баутиста-Агут проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Роберто Баутиста-Агут проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Роберто Баутиста-Агут играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Роберто Баутиста-Агут больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ян-Леннард Штруфф

На этом турнире Ян-Леннард Штруфф играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ян-Леннард Штруфф все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ян-Леннард Штруфф не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ян-Леннард Штруфф уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ян-Леннард Штруфф на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ян-Леннард Штруфф пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф 24 февраля

Роберто Баутиста-Агут

Роберто Баутиста-Агут не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Роберто Баутиста-Агут любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Роберто Баутиста-Агут умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Роберто Баутиста-Агут не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Роберто Баутиста-Агут умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Ян-Леннард Штруфф

Ян-Леннард Штруфф лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ян-Леннард Штруфф играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ян-Леннард Штруфф начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ян-Леннард Штруфф выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ян-Леннард Штруфф сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Роберто Баутиста-Агут имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ян-Леннард Штруфф хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Роберто Баутиста-Агут. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ян-Леннард Штруфф умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Роберто Баутиста-Агут довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ян-Леннард Штруфф вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Роберто Баутиста-Агут.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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