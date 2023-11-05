«Эфе Аджагба (Ниг)» – «Джозеф Гудолл (Авс)». 05.11.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эфе Аджагба (Ниг) проведет 05 ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джозеф Гудолл (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 07:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Эфе Аджагба (Ниг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 05 ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джозеф Гудолл (Авс), так что вряд ли в 07:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эфе Аджагба (Ниг) — Джозеф Гудолл (Авс):

победа Эфе Аджагба (Ниг) – 1.12, ничья – 21, победа Джозеф Гудолл (Авс) – 6.39

Прогноз на матч Эфе Аджагба (Ниг) – Джозеф Гудолл (Авс) Бои, титульный бой, 05 ноября :

Так как Эфе Аджагба (Ниг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.12. В то же время Джозеф Гудолл (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 6.39.

История личных встреч

В свои 32 года Эфе Аджагба (Ниг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эфе Аджагба (Ниг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эфе Аджагба (Ниг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эфе Аджагба (Ниг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эфе Аджагба (Ниг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Джозеф Гудолл (Авс) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джозеф Гудолл (Авс) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джозеф Гудолл (Авс) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джозеф Гудолл (Авс) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джозеф Гудолл (Авс) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Эфе Аджагба (Ниг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Эфе Аджагба (Ниг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Эфе Аджагба (Ниг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Эфе Аджагба (Ниг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Джозеф Гудолл (Авс) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джозеф Гудолл (Авс) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джозеф Гудолл (Авс) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джозеф Гудолл (Авс) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джозеф Гудолл (Авс) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джозеф Гудолл (Авс) должен задуматься о своей обороне.

Эфе Аджагба (Ниг) – Джозеф Гудолл (Авс) 05.11.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эфе Аджагба (Ниг) и Джозеф Гудолл (Авс). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эфе Аджагба (Ниг) и Джозеф Гудолл (Авс) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эфе Аджагба (Ниг) и Джозеф Гудолл (Авс). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эфе Аджагба (Ниг) и Джозеф Гудолл (Авс) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эфе Аджагба (Ниг) и Джозеф Гудолл (Авс) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эфе Аджагба (Ниг) будет намного сильнее, чем Джозеф Гудолл (Авс), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Эфе Аджагба (Ниг) — Джозеф Гудолл (Авс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джозеф Гудолл (Авс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эфе Аджагба (Ниг)

Эфе Аджагба (Ниг) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Эфе Аджагба (Ниг) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Эфе Аджагба (Ниг) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Эфе Аджагба (Ниг) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Эфе Аджагба (Ниг) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Джозеф Гудолл (Авс)

Уже несколько лет Джозеф Гудолл (Авс) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джозеф Гудолл (Авс) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джозеф Гудолл (Авс) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Эфе Аджагба (Ниг) — Джозеф Гудолл (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 05 ноября

Спортивные эксперты считают, что Эфе Аджагба (Ниг) сейчас намного сильнее, чем Джозеф Гудолл (Авс), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Эфе Аджагба (Ниг) сейчас находится на пике формы, так что Джозеф Гудолл (Авс) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эфе Аджагба (Ниг).