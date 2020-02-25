Дужи Айдукович — Филип Мисолич. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.02.20)

25-го февраля 2020 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дужи Айдукович , а противостоять в этом поединке будет Филип Мисолич.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Дужи Айдукович — Филип Мисолич можно будет вплоть до 10:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 25-го февраля 2020 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Дужи Айдукович и Филип Мисолич еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Дужи Айдукович — Филип Мисолич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 10:00 по Москве Дужи Айдукович выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Филип Мисолич. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 25-го февраля 2020 года. Дужи Айдукович не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Дужи Айдукович

На данный момент Дужи Айдукович является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Дужи Айдукович поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Дужи Айдукович пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Дужи Айдукович слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Дужи Айдукович будет более тщательно готовиться к поединку.



Филип Мисолич

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Филип Мисолич в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Филип Мисолич уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Филип Мисолич уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Филип Мисолич обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Дужи Айдукович» — «Филип Мисолич»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Дужи Айдукович и Филип Мисолич. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Дужи Айдукович и Филип Мисолич должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Дужи Айдукович — Филип Мисолич. Прогноз, ставки на матч(25.02.20)

Дужи Айдукович

В этом сезоне Дужи Айдукович демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Дужи Айдукович уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Дужи Айдукович любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Дужи Айдукович часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Дужи Айдукович умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Филип Мисолич

Выступать в зале Филип Мисолич не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Филип Мисолич старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Филип Мисолич принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Филип Мисолич демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Филип Мисолич даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Филип Мисолич хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Дужи Айдукович — Филип Мисолич Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Дужи Айдукович и Филип Мисолич, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Дужи Айдукович и Филип Мисолич играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Дужи Айдукович, и Филип Мисолич неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Дужи Айдукович — Филип Мисолич: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Дужи Айдукович и Филип Мисолич из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Филип Мисолич относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Филип Мисолич проводит второй или третий матч. А вот Дужи Айдукович как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Дужи Айдукович, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Дужи Айдукович без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Дужи Айдукович вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дужи Айдукович — Филип Мисолич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Дужи Айдукович и Филип Мисолич, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-247531-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-buzha-mikoluv-zhen-kshanovice-zhen-24-02-20/