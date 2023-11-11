Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) — Южная Юта Тандербёдс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.11.23)

Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) — Южная Юта Тандербёдс (жен) (11-го ноября 2023 года), ставки и коэффициенты

11-го ноября 2023 года в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) примет соперника по национальному первенству Южная Юта Тандербёдс (жен).



Баскетбольный поединок Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) – Южная Юта Тандербёдс (жен) пройдет в рамках престижного турнира 11-го ноября 2023 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 04:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Западный Кентукки Хиллтопперс (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) — Южная Юта Тандербёдс (жен):

Поклонники баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) намерены 11-го ноября 2023 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Южная Юта Тандербёдс (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 04:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Западный Кентукки Хиллтопперс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Южная Юта Тандербёдс (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Южная Юта Тандербёдс (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

WNCAA, Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) — Южная Юта Тандербёдс (жен)

Главный тренер баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) пообещал, что 11-го ноября 2023 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 04:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Южная Юта Тандербёдс (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) — Южная Юта Тандербёдс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.11.23)

Западный Кентукки Хиллтопперс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Южная Юта Тандербёдс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Южная Юта Тандербёдс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) — Южная Юта Тандербёдс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 11-го ноября 2023 года сыграет матч против БК Южная Юта Тандербёдс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) — Южная Юта Тандербёдс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) — Южная Юта Тандербёдс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Южная Юта Тандербёдс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

