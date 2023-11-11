Джоди Анна Бёррэдж — Кайса Риналдо Перссон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.11.23)

Джоди Анна Бёррэдж — Кайса Риналдо Перссон (11 ноября), ставки и коэффициенты

11 ноября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Билли Джин Кинг, в котором на корт выйдут Джоди Анна Бёррэдж , а противостоять в этом поединке будет Кайса Риналдо Перссон.



Так как теннисный поединок Джоди Анна Бёррэдж — Кайса Риналдо Перссон пройдет уже 11 ноября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Джоди Анна Бёррэдж на тот момент намного сильнее, нежели Кайса Риналдо Перссон.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джоди Анна Бёррэдж — Кайса Риналдо Перссон:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 11 ноября откроет его противостояние Джоди Анна Бёррэдж — Кайса Риналдо Перссон. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Джоди Анна Бёррэдж и Кайса Риналдо Перссон отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кайса Риналдо Перссон может гордиться семью победами, а вот Джоди Анна Бёррэдж имеет только пять выигранных встреч.

Джоди Анна Бёррэдж

Так как Джоди Анна Бёррэдж выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Джоди Анна Бёррэдж снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Джоди Анна Бёррэдж, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Джоди Анна Бёррэдж чем-то удивить, пока не ясно.



Кайса Риналдо Перссон

На этом турнире Кайса Риналдо Перссон играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кайса Риналдо Перссон все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кайса Риналдо Перссон не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кайса Риналдо Перссон уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кайса Риналдо Перссон на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кайса Риналдо Перссон пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Джоди Анна Бёррэдж и Кайса Риналдо Перссон не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Джоди Анна Бёррэдж и Кайса Риналдо Перссон. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Джоди Анна Бёррэдж — Кайса Риналдо Перссон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.11.23)

Джоди Анна Бёррэдж

На этом турнире именно Джоди Анна Бёррэдж может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Джоди Анна Бёррэдж отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Джоди Анна Бёррэдж еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Джоди Анна Бёррэдж не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Кайса Риналдо Перссон

В этом сезоне Кайса Риналдо Перссон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Кайса Риналдо Перссон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Кайса Риналдо Перссон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Кайса Риналдо Перссон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Кайса Риналдо Перссон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Джоди Анна Бёррэдж — Кайса Риналдо Перссон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джоди Анна Бёррэдж и Кайса Риналдо Перссон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джоди Анна Бёррэдж и Кайса Риналдо Перссон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джоди Анна Бёррэдж и Кайса Риналдо Перссон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джоди Анна Бёррэдж и Кайса Риналдо Перссон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джоди Анна Бёррэдж — Кайса Риналдо Перссон: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джоди Анна Бёррэдж имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джоди Анна Бёррэдж и Кайса Риналдо Перссон отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кайса Риналдо Перссон в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джоди Анна Бёррэдж превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кайса Риналдо Перссон сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джоди Анна Бёррэдж гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джоди Анна Бёррэдж — Кайса Риналдо Перссон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джоди Анна Бёррэдж и Кайса Риналдо Перссон. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джоди Анна Бёррэдж и для Кайса Риналдо Перссон, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.