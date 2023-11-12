Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз и ставка на матч Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) 12-го ноября 2023 года

12-го ноября 2023 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) примет соперника по национальному первенству Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) и Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен). Оно пройдет 12-го ноября 2023 года, так что можно не сомневаться, что в 23:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) намерены 12-го ноября 2023 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 23:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен)

На этот матч баскетболисты клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен)

Президент баскетбольного клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен), который организаторы собираются провести 12-го ноября 2023 года. По московскому времени начало данной игры будет в 23:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен).



Прогноз и ставка на матч Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) 12-го ноября 2023 года

Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) пройдет 12-го ноября 2023 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 23:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) — Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.