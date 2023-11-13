Орал Робертс Голден Иглз — Миссури Стэйт Беарз. Прогноз, ставки на матч (14.11.23)

14 ноября в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Орал Робертс Голден Иглз примет соперника по национальному первенству Миссури Стэйт Беарз.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Орал Робертс Голден Иглз – Миссури Стэйт Беарз запланирован только на 14 ноября, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 04:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Орал Робертс Голден Иглз — Миссури Стэйт Беарз:

Баскетбольный поединок Орал Робертс Голден Иглз — Миссури Стэйт Беарз состоится 14 ноября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 04:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Орал Робертс Голден Иглз

В этом сезоне баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Орал Робертс Голден Иглз вообще лидирует в чемпионате.



Миссури Стэйт Беарз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Миссури Стэйт Беарз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Миссури Стэйт Беарз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Миссури Стэйт Беарз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Орал Робертс Голден Иглз — Миссури Стэйт Беарз, который организаторы собираются провести 14 ноября. По московскому времени начало данной игры будет в 04:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз.



Орал Робертс Голден Иглз — Миссури Стэйт Беарз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.11.23)

Орал Робертс Голден Иглз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Орал Робертс Голден Иглз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Орал Робертс Голден Иглз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Миссури Стэйт Беарз

После того, как баскетбольный клуб Миссури Стэйт Беарз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Миссури Стэйт Беарз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Миссури Стэйт Беарз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Орал Робертс Голден Иглз — Миссури Стэйт Беарз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 14 ноября, и в его рамках состоится поединок Орал Робертс Голден Иглз — Миссури Стэйт Беарз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Орал Робертс Голден Иглз — Миссури Стэйт Беарз: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Орал Робертс Голден Иглз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Орал Робертс Голден Иглз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Миссури Стэйт Беарз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Миссури Стэйт Беарз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Орал Робертс Голден Иглз — Миссури Стэйт Беарз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Орал Робертс Голден Иглз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Орал Робертс Голден Иглз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Миссури Стэйт Беарз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Миссури Стэйт Беарз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Миссури Стэйт Беарз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.