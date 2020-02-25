Ура Каарина — Салон Вилпас Вайкингс: команды сделают акцент на атаку

Прогноз и ставка на матч Ура Каарина — Салон Вилпас Вайкингс 26-го февраля

26-го февраля в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Финляндии, в котором на своей площадке местный клуб Ура Каарина примет соперника по национальному первенству Салон Вилпас Вайкингс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Ура Каарина – Салон Вилпас Вайкингс запланирован только на 26-го февраля, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 19:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Ура Каарина — Салон Вилпас Вайкингс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Ура Каарина проводит на своей площадке, и 26-го февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Салон Вилпас Вайкингс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 19:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Ура Каарина, а один раз сильнее были игроки БК Салон Вилпас Вайкингс.

Ура Каарина

На этот матч баскетболисты клуба Ура Каарина выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Ура Каарина лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Ура Каарина не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Салон Вилпас Вайкингс

Прогресс баскетбольного клуба Салон Вилпас Вайкингс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Салон Вилпас Вайкингс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Салон Вилпас Вайкингс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 26-го февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Ура Каарина — Салон Вилпас Вайкингс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 19:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Ура Каарина дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Салон Вилпас Вайкингс удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Ура Каарина — Салон Вилпас Вайкингс 26-го февраля

Ура Каарина

Сейчас баскетбольный клуб Ура Каарина демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Ура Каарина играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Ура Каарина вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Салон Вилпас Вайкингс

Два года назад баскетбольный клуб Салон Вилпас Вайкингс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Салон Вилпас Вайкингс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Ура Каарина — Салон Вилпас Вайкингс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Ура Каарина — Салон Вилпас Вайкингс, который должен пройти 26-го февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 19:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Ура Каарина в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Ура Каарина — Салон Вилпас Вайкингс: команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Ура Каарина очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Ура Каарина очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Салон Вилпас Вайкингс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Салон Вилпас Вайкингс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Салон Вилпас Вайкингс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ура Каарина — Салон Вилпас Вайкингс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Ура Каарина лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Ура Каарина гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Ура Каарина все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Салон Вилпас Вайкингс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Салон Вилпас Вайкингс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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