Раджа/Раманатхан — Гонзалез/Чунг. Прогноз, ставки на матч (16.11.23)

16-го ноября 2023 года в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Раджа/Раманатхан , а противостоять в этом поединке будет Гонзалез/Чунг.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Раджа/Раманатхан — Гонзалез/Чунг, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 16-го ноября 2023 года, а его начало по МСК будет в 08:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Раджа/Раманатхан. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Раджа/Раманатхан — Гонзалез/Чунг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 16-го ноября 2023 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Раджа/Раманатхан — Гонзалез/Чунг вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Раджа/Раманатхан и Гонзалез/Чунг не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 08:00 по МСК.

Раджа/Раманатхан

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Раджа/Раманатхан находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Раджа/Раманатхан является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Раджа/Раманатхан умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Раджа/Раманатхан обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Раджа/Раманатхан может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гонзалез/Чунг

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гонзалез/Чунг на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гонзалез/Чунг демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гонзалез/Чунг имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гонзалез/Чунг намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гонзалез/Чунг не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гонзалез/Чунг будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гонзалез/Чунг и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гонзалез/Чунг умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Раджа/Раманатхан и Гонзалез/Чунг впервые будут встречаться между собой. Если Раджа/Раманатхан уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гонзалез/Чунг пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Раджа/Раманатхан демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Раджа/Раманатхан – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Раджа/Раманатхан — Гонзалез/Чунг 16-го ноября 2023 года

Раджа/Раманатхан

На данном турнире Раджа/Раманатхан выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Раджа/Раманатхан выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Раджа/Раманатхан допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Раджа/Раманатхан особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Раджа/Раманатхан, это умение играть на травяных кортах.

Гонзалез/Чунг

Несмотря на свой молодой возраст, Гонзалез/Чунг демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Гонзалез/Чунг уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Гонзалез/Чунг станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Гонзалез/Чунг, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Гонзалез/Чунг умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Гонзалез/Чунг имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Раджа/Раманатхан — Гонзалез/Чунг Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Раджа/Раманатхан и Гонзалез/Чунг начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Раджа/Раманатхан и Гонзалез/Чунг показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Раджа/Раманатхан и Гонзалез/Чунг провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Раджа/Раманатхан и Гонзалез/Чунг действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Раджа/Раманатхан — Гонзалез/Чунг: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Раджа/Раманатхан и Гонзалез/Чунг, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Раджа/Раманатхан сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гонзалез/Чунг имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Раджа/Раманатхан – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Раджа/Раманатхан и Гонзалез/Чунг на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Раджа/Раманатхан — Гонзалез/Чунг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Раджа/Раманатхан и Гонзалез/Чунг.

