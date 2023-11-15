Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли — Мойано/Хармон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.11.23)

Прогноз и ставка на матч Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли — Мойано/Хармон 16-го ноября 2023 года

16-го ноября 2023 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли , а противостоять в этом поединке будет Мойано/Хармон.



Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 16-го ноября 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Мойано/Хармон. По Москве данный поединок начнется в 19:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Мойано/Хармон, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли — Мойано/Хармон:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го ноября 2023 года откроет его противостояние Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли — Мойано/Хармон. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли и Мойано/Хармон отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мойано/Хармон может гордиться семью победами, а вот Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли имеет только пять выигранных встреч.

Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли

Этот турнир Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Мойано/Хармон

На этом турнире Мойано/Хармон играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мойано/Хармон все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мойано/Хармон не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мойано/Хармон уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мойано/Хармон на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мойано/Хармон пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли — Мойано/Хармон

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Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли — Мойано/Хармон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.11.23)

Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мойано/Хармон

В этом сезоне Мойано/Хармон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Мойано/Хармон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Мойано/Хармон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Мойано/Хармон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Мойано/Хармон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли — Мойано/Хармон Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли и Мойано/Хармон, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли и Мойано/Хармон играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли, и Мойано/Хармон неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли — Мойано/Хармон: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли и Мойано/Хармон, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли и Мойано/Хармон уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли — Мойано/Хармон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Гомез Пезуэла Кано/Маттиоли и Мойано/Хармон, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.