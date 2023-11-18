«Даниэль Джеймс (США)» – «Али Исаев (Рос)». 18.11.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Даниэль Джеймс (США) проведет 18 ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Али Исаев (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Даниэль Джеймс (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 18 ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Али Исаев (Рос), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даниэль Джеймс (США) — Али Исаев (Рос):

победа Даниэль Джеймс (США) – 0, ничья – 0, победа Али Исаев (Рос) – 0

Прогноз на матч Даниэль Джеймс (США) – Али Исаев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18 ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Даниэль Джеймс (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Али Исаев (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Даниэль Джеймс (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Даниэль Джеймс (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Даниэль Джеймс (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Даниэль Джеймс (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Али Исаев (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Али Исаев (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Али Исаев (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Али Исаев (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Али Исаев (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Даниэль Джеймс (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Даниэль Джеймс (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Даниэль Джеймс (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Даниэль Джеймс (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Даниэль Джеймс (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Даниэль Джеймс (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Али Исаев (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Али Исаев (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Али Исаев (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Али Исаев (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Али Исаев (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Али Исаев (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Даниэль Джеймс (США) – Али Исаев (Рос) 18.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Даниэль Джеймс (США) и Али Исаев (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Даниэль Джеймс (США) и Али Исаев (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Даниэль Джеймс (США) и Али Исаев (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Даниэль Джеймс (США) и Али Исаев (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Даниэль Джеймс (США) — Али Исаев (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Али Исаев (Рос) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Даниэль Джеймс (США) в данный момент сильнее, нежели Али Исаев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Даниэль Джеймс (США)

Свою самую выдающуюся победу Даниэль Джеймс (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Даниэль Джеймс (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Даниэль Джеймс (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Даниэль Джеймс (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Даниэль Джеймс (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Али Исаев (Рос)

Уже несколько лет Али Исаев (Рос) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Али Исаев (Рос) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Али Исаев (Рос) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Даниэль Джеймс (США) — Али Исаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18 ноября

Вряд ли Даниэль Джеймс (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Али Исаев (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Даниэль Джеймс (США) — Али Исаев (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Даниэль Джеймс (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.