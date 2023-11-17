«Ксавье Лессу (Кам)» – «Рони Боузи (Фра)». 17.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17 ноября должен состояться бой Ксавье Лессу (Кам) — Рони Боузи (Фра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ксавье Лессу (Кам) и Рони Боузи (Фра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 17 ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Ксавье Лессу (Кам) — Рони Боузи (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ксавье Лессу (Кам) — Рони Боузи (Фра):

победа Ксавье Лессу (Кам) – 0, ничья – 0, победа Рони Боузи (Фра) – 0

Прогноз на матч Ксавье Лессу (Кам) – Рони Боузи (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Ксавье Лессу (Кам) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Рони Боузи (Фра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ксавье Лессу (Кам) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ксавье Лессу (Кам) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ксавье Лессу (Кам) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ксавье Лессу (Кам) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ксавье Лессу (Кам) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Рони Боузи (Фра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рони Боузи (Фра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рони Боузи (Фра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рони Боузи (Фра) должен быть в хорошей физической форме. Рони Боузи (Фра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Ксавье Лессу (Кам) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ксавье Лессу (Кам) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ксавье Лессу (Кам) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ксавье Лессу (Кам) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ксавье Лессу (Кам) валится с ног. К тому же, Ксавье Лессу (Кам) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ксавье Лессу (Кам) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Рони Боузи (Фра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Рони Боузи (Фра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Рони Боузи (Фра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Рони Боузи (Фра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Рони Боузи (Фра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ксавье Лессу (Кам) – Рони Боузи (Фра) 17.11.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ксавье Лессу (Кам) и Рони Боузи (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ксавье Лессу (Кам) и Рони Боузи (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ксавье Лессу (Кам) и Рони Боузи (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ксавье Лессу (Кам) и Рони Боузи (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ксавье Лессу (Кам) и Рони Боузи (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Ксавье Лессу (Кам) и Рони Боузи (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ксавье Лессу (Кам) и Рони Боузи (Фра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рони Боузи (Фра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ксавье Лессу (Кам)

В своей профессиональной карьере Ксавье Лессу (Кам) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Ксавье Лессу (Кам) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Ксавье Лессу (Кам) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Ксавье Лессу (Кам) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Ксавье Лессу (Кам) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Рони Боузи (Фра)

Сейчас Рони Боузи (Фра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Рони Боузи (Фра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Рони Боузи (Фра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Рони Боузи (Фра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Рони Боузи (Фра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Ксавье Лессу (Кам) — Рони Боузи (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Ксавье Лессу (Кам) — Рони Боузи (Фра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Ксавье Лессу (Кам) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ксавье Лессу (Кам) и Рони Боузи (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ксавье Лессу (Кам) выиграет с помощью нокаута.