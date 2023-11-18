«Джулиано Прешендо (Бра)» – «Никита Кульшин (Рос)». 18.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18.11.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джулиано Прешендо (Бра) — Никита Кульшин (Рос). На ринге его участники появятся в 06:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джулиано Прешендо (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 18.11.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джулиано Прешендо (Бра) — Никита Кульшин (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 06:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джулиано Прешендо (Бра) — Никита Кульшин (Рос):

победа Джулиано Прешендо (Бра) – 7.28, ничья – 60, победа Никита Кульшин (Рос) – 1.09

Прогноз на матч Джулиано Прешендо (Бра) – Никита Кульшин (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.11.2023 :

Букмекерские конторы на бой Джулиано Прешендо (Бра) — Никита Кульшин (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 7.28 и 1.09.

История личных встреч

В свои 32 года Джулиано Прешендо (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джулиано Прешендо (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джулиано Прешендо (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джулиано Прешендо (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джулиано Прешендо (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Никита Кульшин (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Никита Кульшин (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Никита Кульшин (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Никита Кульшин (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Никита Кульшин (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Джулиано Прешендо (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джулиано Прешендо (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джулиано Прешендо (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джулиано Прешендо (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джулиано Прешендо (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Никита Кульшин (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Никита Кульшин (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Никита Кульшин (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Никита Кульшин (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Никита Кульшин (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Никита Кульшин (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Джулиано Прешендо (Бра) – Никита Кульшин (Рос) 18.11.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джулиано Прешендо (Бра) и Никита Кульшин (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джулиано Прешендо (Бра) и Никита Кульшин (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джулиано Прешендо (Бра) и Никита Кульшин (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джулиано Прешендо (Бра) и Никита Кульшин (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джулиано Прешендо (Бра) и Никита Кульшин (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джулиано Прешендо (Бра) будет намного сильнее, чем Никита Кульшин (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Джулиано Прешендо (Бра) в данный момент сильнее, нежели Никита Кульшин (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джулиано Прешендо (Бра)

Хотя Джулиано Прешендо (Бра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джулиано Прешендо (Бра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джулиано Прешендо (Бра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джулиано Прешендо (Бра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джулиано Прешендо (Бра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Никита Кульшин (Рос)

Уже несколько лет Никита Кульшин (Рос) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Никита Кульшин (Рос) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Никита Кульшин (Рос) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джулиано Прешендо (Бра) — Никита Кульшин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.11.2023

Так как Джулиано Прешендо (Бра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Никита Кульшин (Рос).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джулиано Прешендо (Бра) и Никита Кульшин (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джулиано Прешендо (Бра) выиграет бой.