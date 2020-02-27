Бостон Колледж — Нотр-Дам Файтинг Айриш. Прогноз, ставки на матч. NCAA (27.02.20)

27.02.2020 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Колледж примет соперника по национальному первенству Нотр-Дам Файтинг Айриш.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Бостон Колледж – Нотр-Дам Файтинг Айриш вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 05:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 27.02.2020 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Нотр-Дам Файтинг Айриш.



Бостон Колледж — Нотр-Дам Файтинг Айриш. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Бостон Колледж проводит на своей площадке, и 27.02.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 05:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Бостон Колледж, а один раз сильнее были игроки БК Нотр-Дам Файтинг Айриш.

Бостон Колледж

Сейчас баскетбольный клуб Бостон Колледж демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Бостон Колледж демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Нотр-Дам Файтинг Айриш

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Бостон Колледж — Нотр-Дам Файтинг Айриш, запланированного на 27.02.2020. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Бостон Колледж и Нотр-Дам Файтинг Айриш предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Бостон Колледж.



Бостон Колледж — Нотр-Дам Файтинг Айриш (27.02.2020), ставки и коэффициенты

Бостон Колледж

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Бостон Колледж наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Бостон Колледж сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Бостон Колледж всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Бостон Колледж бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Нотр-Дам Файтинг Айриш

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Нотр-Дам Файтинг Айриш сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Бостон Колледж — Нотр-Дам Файтинг Айриш Прогнозы от БК «БалтБет»

На 27.02.2020 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Бостон Колледж — Нотр-Дам Файтинг Айриш, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 05:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Бостон Колледж — Нотр-Дам Файтинг Айриш: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Бостон Колледж проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бостон Колледж позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бостон Колледж играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бостон Колледж сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Колледж — Нотр-Дам Файтинг Айриш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Бостон Колледж просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Бостон Колледж совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Бостон Колледж выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Нотр-Дам Файтинг Айриш испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Нотр-Дам Файтинг Айриш хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat1-248316-ostrava-zhen-chance-19-zhen-prognoz-specialista-na-match-26-02-20/