Лимбург Юнайтед — Антверп Джайнтс. Прогноз, ставки на матч(17.11.23)

Прогноз и ставка на матч Лимбург Юнайтед — Антверп Джайнтс 17 ноября

17 ноября в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Лига BNXT, в котором на своей площадке местный клуб Лимбург Юнайтед примет соперника по национальному первенству Антверп Джайнтс.



Баскетболисты клубов Лимбург Юнайтед и Антверп Джайнтс в 22:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 17 ноября. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Лимбург Юнайтед одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Лимбург Юнайтед также является лидером по количеству побед.



Лимбург Юнайтед — Антверп Джайнтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Лимбург Юнайтед возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Антверп Джайнтс. Данный поединок будет сыгран 17 ноября, а по московскому времени его начало состоится в 22:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Антверп Джайнтс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Лимбург Юнайтед

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Лимбург Юнайтед пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Лимбург Юнайтед уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Антверп Джайнтс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Антверп Джайнтс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Антверп Джайнтс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Антверп Джайнтс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Лимбург Юнайтед наконец-то возвращаются домой, а 17 ноября им уже необходимо сыграть поединок против БК Антверп Джайнтс. На площадке игроки обеих команд появятся в 22:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Лимбург Юнайтед — Антверп Джайнтс. Прогноз, ставки на матч(17.11.23)

Лимбург Юнайтед

Сейчас баскетбольный клуб Лимбург Юнайтед демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лимбург Юнайтед играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Лимбург Юнайтед вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Антверп Джайнтс

После того, как баскетбольный клуб Антверп Джайнтс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Антверп Джайнтс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Антверп Джайнтс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Лимбург Юнайтед — Антверп Джайнтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Лимбург Юнайтед — Антверп Джайнтс, который должен пройти 17 ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 22:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Лимбург Юнайтед в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Лимбург Юнайтед — Антверп Джайнтс: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Лимбург Юнайтед провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Лимбург Юнайтед показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Лимбург Юнайтед и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Антверп Джайнтс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Антверп Джайнтс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Антверп Джайнтс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лимбург Юнайтед — Антверп Джайнтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Лимбург Юнайтед просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Лимбург Юнайтед совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Лимбург Юнайтед выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Антверп Джайнтс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Антверп Джайнтс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Антверп Джайнтс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

