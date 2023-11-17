Сейнт-Мэрис Гэлз — Сан-Диего Стэйт Ацстек. Прогноз, ставки на матч. NCAA (18.11.23)

18-го ноября 2023 года в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз примет соперника по национальному первенству Сан-Диего Стэйт Ацстек.



Болельщики баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз очень любят матчи против БК Сан-Диего Стэйт Ацстек, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 18-го ноября 2023 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 05:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Сейнт-Мэрис Гэлз одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сейнт-Мэрис Гэлз — Сан-Диего Стэйт Ацстек:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Сейнт-Мэрис Гэлз — Сан-Диего Стэйт Ацстек, запланированное на 18-го ноября 2023 года. Поставить на матч можно будет до 05:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек была еще пять лет назад.

Сейнт-Мэрис Гэлз

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Сейнт-Мэрис Гэлз еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Сан-Диего Стэйт Ацстек

Прогресс баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

NCAA, Сейнт-Мэрис Гэлз — Сан-Диего Стэйт Ацстек

Баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 18-го ноября 2023 года. На этот раз соперником хозяев будет Сан-Диего Стэйт Ацстек, так что в 05:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Сейнт-Мэрис Гэлз — Сан-Диего Стэйт Ацстек (18-го ноября 2023 года), ставки и коэффициенты

Сейнт-Мэрис Гэлз

В этом сезоне баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сан-Диего Стэйт Ацстек

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Сейнт-Мэрис Гэлз — Сан-Диего Стэйт Ацстек Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Сейнт-Мэрис Гэлз — Сан-Диего Стэйт Ацстек пройдет 18-го ноября 2023 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 05:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Сейнт-Мэрис Гэлз — Сан-Диего Стэйт Ацстек: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сейнт-Мэрис Гэлз — Сан-Диего Стэйт Ацстек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.